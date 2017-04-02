۱۴۰۰ بازدید نظارتی از مراکز اقامتی و پذیرایی لرستان انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا سلیمانی شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه بر اساس آمار احصاء شده از ابتدای تعطیلات نوروز تاکنون قریب به ۵۰۰ هزار نفر در مراکز اقامتی لرستان اعم از هتل، مهمانپذیر، کمپ های اسکان موقت و تاسیسات اقامتی متعلق به آموزش و پرورش اقامت داشته اند، اظهار داشت: این میزان نسبت به سال گذشته در این تاریخ حدود ۱۰ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: طبق اعلام دبیرخانه ستاد اجرایی خدمات سفر لرستان در پایان روز دوازدهم فروردین سال ۱۳۹۶ آمار بازدید از جاذبه های استان لرستان به مرز ۲ و نیم میلیون نفر رسید که این میزان نیز حدود ۴۱ درصد رشد را نشان می دهد.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان بیان داشت: تا روز گذشته هزار و ۴۰۶ بازدید نظارتی از مجموعه های اقامتی و پذیرایی سطح استان انجام گرفته که این تعداد بازدید نسبت به سال قبل ۱۶ درصد افزایش داشته است.

سلیمانی یادآور شد: طی این بازدیدها ۴۶ واحد خدماتی مورد تشویق و برای ۲۳۱ واحد نیز تذکر، اخطار، تعطیل یا تعلیق صادر شده است.