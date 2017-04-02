به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه در مصاحبه با روزنامه انگلیسی زبان «فایننشال تایمز» گفت: «آمریکا آماده است که در صورت امتناع چین از اِعمال فشار بر پیونگ یانگ، به تنهایی به تهدیدات هسته ای کره شمالی واکنش نشان دهد».

این روزنامه انگلیسی به نقل از رئیس جمهور آمریکا می نویسد: «خب اگر چین نخواهد که [قضیه] کره شمالی را حل نماید، ما این کار را خواهیم کرد. این همه چیزی است که من به شما می گویم».

این در حالی است که ترامپ روزهای پنج شنبه و جمعه آینده در ایالت فلوریدا میزبان «شی جین پینگ» رئیس جمهور چین خواهد بود. کره شمالی، جاه طلبیهای ارضی چین در دریای چین جنوبی و تجارت محور گفتگوهای دوجانبه سران آمریکا و چین خواهد بود.

فایننشال تایمز به نقل از ترامپ نوشت: «چین از نفوذ قابل توجهی بر کره شمالی برخوردار است. و چین تصمیم خواهد گرفت که در مورد قضیه کره شمالی به ما کمک کند یا نکند».

این روزنامه گزارش داد که «مک فارلند» معاون مشاور امنیت ملی ترامپ مدعی شده است که تا پایان نخستین دوره ریاست جمهوری ترامپ، کره شمالی قادر خواهد بود با موشکی مجهز به کلاهک هسته ای خاک آمریکا را هدف قرار دهد.

کارشناسان اطلاعاتی آمریکا ضمن مخالفت با این اظهارنظر مک فارلند می گویند که کره شمالی تا کسب توان لازم برای پرتاب یک موشک مجهز به کلاهک هسته ای دست کم «چندین سال» فاصله دارد.