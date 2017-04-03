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۱۴ فروردین ۱۳۹۶، ۷:۳۱

طی ماه گذشته میلادی؛

تک‌تیراندازان یمنی ۱۲۰ مزدور سعودی را شکار کردند

تک‌تیراندازان یمنی ۱۲۰ مزدور سعودی را شکار کردند

یگان تک تیرانداز ارتش و کمیته های مردمی یمن از هدف قرار دادن ۱۲۰ نفر از مزدوران سعودی در «صرواح» واقع در مارب طی ماه مارس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری العالم، یک منبع نظامی یمنی گفت: یگان تک تیرانداز درماه گذشته موفق شد ۱۲۰ مزدور سعودی از جمله برخی سرکردگان آنها را در سلسله عملیاتهای ویژه در مناطق مختلفی از صرواح واقع در مارب هدف قرار دهد.

بر اساس این گزارش، این منبع افزود: یگان تک تیرانداز طی ماه گذشته خسارات گسترده ای به مزدوران در جبهه های نبرد در مأرب وارد کرده است. سه مزدور سعودی نیز درمنطقه حام الاسفل در المتون در الجوف کشته شدند.

یک منبع نظامی دیگر هم گفت: ارتش یمن و کمیته های مردمی با عملیات نفوذ مزدوران سعودی با پشتیبانی هوایی گسترده به منطقه میدی مقابله کردند. این در حالی است که این عملیات همچنان ادامه دارد.

منبع نظامی مزبور همچنین از کشته و زخمی شدن دهها نفر از مزدوران و انهدام خودروی زرهی آنها در شمال صحرای میدی با موشک هدایت شونده خبر داد.

کد مطلب 3942884

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