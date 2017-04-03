ناظم الشریعه: بازی با کرواسی آخرین فرصت برای بازیکنان جوان است

سیدمحمد ناظم الشریعه در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره حضور تیم ملی فوتسال در کرواسی گفت: همانطور که می دانید تیم ما جوان شده است. البته چند بازیکن نتوانستند به خاطر مشکلات خروجی همراه تیم بیایند و در آخرین لحظه هم حسین طیبی نتوانست به دلیل مشکلات روادید به کرواسی بیاید.

وی افزود: خیلی از بازیکنان ایران حتی برای اولین بار است که از ایران خارج می شوند مثل نصر الله زاده، محمدی و دیگران. ما فقط یک هفته تمرین کرده ایم ولی هدفمان این است که به بازیکنان میدان بدهیم و شرایط را برای آینده مهیا کنیم.

سرمربی تیم ملی فوتسال ایران تاکید کرد: کرواسی تیم خوبی است و ایتالیا را هم شکست داده است. آنها تیم جنگنده ای هستند. ما نتوانستیم چند بازیکن خود را به کرواسی بیاوریم و این کار را سخت می کند ولی هدفمان بالاتر از این چیزهاست.

ناظم الشریعه درباره غیبت طیبی در کرواسی و سختی پرکردن جای این بازیکن تاکید کرد: چند وقت دنبال این بودیم که مشکل طیبی حل شود که نشد. الان فقط یک بازیکن در راس داریم. فکر می کردیم کار طیبی انجام شود. با این شرایط فقط سعید عباسی را در راس خواهیم داشت.

وی در خصوص اهمیت این مسابقه یادآور شد: بازی با کرواسی برای نشان دادن توانایی بازیکنان بسیار مهم است. کارمان سخت است ولی اهمیت این مسابقه در این است که می توانیم شرایط را لحاظ و یکسری بازیکن جوان را اضافه کنیم. این آخرین مسابقه ای است که برای بازیکنان جوان خود در نظر گرفته ایم. بعد از این مسابقه یک دوره تعطیلی داریم و تمرینات را اواخر اردیبهشت شروع می کنیم. از آنجا به صورت کامل کار را با بازیکنان موردنظر برای مسابقات داخل سالن آسیایی استارت می زنیم و کارهای بدنی انجام می دهیم. بهتر است بازیکنان خودشان را مقابل کرواسی نشان بدهند.

سرمربی تیم ملی فوتسال ایران در پایان گفت: از کرواسی شناخت نسبی داریم و می دانیم که شرایطشان عوض شده است. این تیم منسجم تر از قبل است و خودش را به سطح اول جهان می رساند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتسال ایران و کرواسی امروز و فردا (دوشنبه و سه شنبه) در دیدارهایی تدارکاتی به مصاف هم خواهند رفت.