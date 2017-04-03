ترافیک سنگین در آزاد راههای زنجان حاکم است

سرهنگ شیرمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه آزاد راههای زنجان دارای ترافیک سنگین است، افزود: از اوایل صبح امروز حجم تردد در آزاد راههای زنجان به تبریز و زنجان به قزوین افزایش داشته است.

وی اظهار کرد: با توجه به اینکه بارش باران و برف در استان را داریم رانندگان حتما با دقت و حوصله رانندگی کرده و از سرعت غیر مطمئنه خود داری کنند.

رئیس پلیس راه استان زنجان از همه رانندگان عبوری از مسیرهای ارتباطی استان زنجان خواست، از سبقت و سرعت غیرمجاز، انحراف به چپ و عجله در ادامه مسیر پرهیز کنند و خودروهای خود را مجهز به تجهیزات زمستانی، چراغ های مه شکن، وسایل گرمایشی، پتو و جیره غذایی خشک کرده و بدون این تجهیزات اقدام به سفر نکنند.

شیر محمدی تاکید کرد: کسانی که قصد سفر دارند برای اطلاع از وضعیت جاده های این استان و کشور با سامانه ۱۴۱، سایت www.۱۴۱.ir و نرم افزار موبایلی ۱۴۱ ارتباط برقرار کنند و یا با سامانه ۱۸۱۶ تماس بگیرند تا بتوانند سفر خود را مدیریت و برنامه ریزی کنند.

وی تاکید کرد: زنجان یک استان عبوری است و بیشتر جاده ها برای گذر مسافران بزرگراه است در این میان رانندگان به محض خستگی در اولین فرصت در یک مجتمع و پار کینگ اقدام به استراحت کنند و اصلا رانندگی نکنند و در هر دو ساعت ۱۵ دقیقه استراحت کنند و در جاهایی که مطمئن هستند تصادف پیش نمی آید توقف کنند.

شیرمحمدی افزود: رانندگان در شب از رانندگی خود داری کنند چرا که دید بسیار کم می شود واز رانندگی بین خطوط و سبقت و انحراف به چپ جلوگیری کنند و در این بازه زمانی که ترافیک سنگین است و این وضعیت تا پایان تعطیلات ادامه دارد از این تخلف جلوگیری کنند.