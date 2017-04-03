سید محسن مرتضوی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برخورد صاعقه با نوجوان ۱۲ ساله در روستای مانی متاسفانه منجر به جان باختن وی شد.
وی افزود: این حادثه حوالی ساعت ۱۶ و ۴۵ دقیقه عصر روز سیزده فروردین در روستای مانی شهرستان رفسنجان رخ داد.
رفسنجان – رئیس مرکز مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی شهرستان رفسنجان از مرگ نوجوان رفسنجانی بر اثر برخورد صاعقه خبر داد.
سید محسن مرتضوی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برخورد صاعقه با نوجوان ۱۲ ساله در روستای مانی متاسفانه منجر به جان باختن وی شد.
وی افزود: این حادثه حوالی ساعت ۱۶ و ۴۵ دقیقه عصر روز سیزده فروردین در روستای مانی شهرستان رفسنجان رخ داد.
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