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۱۴ فروردین ۱۳۹۶، ۸:۰۶

در گفت وگو با مهر عنوان شد:

مرگ نوجوان رفسنجانی بر اثر برخورد صاعقه

مرگ نوجوان رفسنجانی بر اثر برخورد صاعقه

رفسنجان – رئیس مرکز مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی شهرستان رفسنجان از مرگ نوجوان رفسنجانی بر اثر برخورد صاعقه خبر داد.

سید محسن مرتضوی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برخورد صاعقه با نوجوان ۱۲ ساله در روستای مانی متاسفانه منجر به جان باختن وی شد.

وی افزود: این حادثه حوالی ساعت ۱۶ و ۴۵ دقیقه عصر روز سیزده فروردین در روستای مانی شهرستان رفسنجان رخ داد.

کد مطلب 3942891

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