پروژه سبزه میدان قطعا عملیاتی می شود

حبیب ملائی یگانه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: انتظار بر این بود حرکت اعضای شورای اسلامی شهر زنجان مطابق با رویکرد گذشته و آهنگ قبلی ادامه داشته باشد. باید تا آخرین ساعت حضور در یک مسئولیت مطابق با رویکرد درست و منطقی فعالیت کرد.

وی نزدیکی انتخابات شورای اسلامی شهر زنجان را دلیل عمده نقدهای غیرمنصفانه بر عملکرد شهرداری زنجان برشمرد و افزود: تخریب و انتقادهای غیرمنصفانه در فضای فعلی طبیعی بوده و برای برخی می تواند رای آور باشد.

شهردار زنجان با بیان اینکه روز سه شنبه ۱۵ فروردین بی تردید لایحه بودجه سال جاری مصوب می شود، افزود: مشکلی در تصویب نشدن آن وجود ندارد و با تصویب لایحه بودجه شهرداری زنجان نسبت به اقدامات مورد نیاز برای پروژه سبزه میدان اقدام می کنیم.

یگانه از اراده شهرداری برای ابلاغ قرارداد طی یک هفته خبر داد و گفت: بعد از تصویب لایحه پیشنهادی بودجه شهرداری زنجان طی یک هفته نسبت به ابلاغ پروژه سبزه میدان اقدام می کنیم.

یگانه از انتخاب یک پیمانکار باتجربه و مناسب برای پروژه سبزه میدان گفت و تاکید کرد: انتظار داشتیم مطابق با قوانین در موعد مقرر لایحه بودجه و تنفیذ اختیار به شهرداری برای انعقاد قرارداد سبزه میدان در کوتاه ترین زمان به شهرداری ابلاغ می شد که این اتفاق میسر نشد.

شهردار زنجان با بیان اینکه به لحاظ زمانی دچار تاخیراتی شده ایم، افزود: هر چند تاخیراتی به لحاظ زمانی اتفاق افتاده اما در کوتاه ترین زمان به همکاری فرمانداری زنجان نسبت به انجام امور قانونی اقدام می کنیم.

وی عملیات اجرایی پروژه سبزه میدان را دارای متغیرهای زیاد و دشوار عنوان کرد و گفت: از ۲۵ شرکت دارای شرایط که اسناد مناقصه را دریافت کرده بودند یک شرکت نسبت به ارائه اسناد اقدام کرد. این شرکت دارای رتبه یک ابنیه و دو تاسیسات است.

یگانه با بیان اینکه رویکرد شهرداری برای استفاده از پیمانکاران بومی در پروژه های شهری است، افزود: شرکت دارای صلاحیت مطابق قانون برای پروژه سبزه میدان در سطح استان نداریم.

شهردار زنجان نیازهای شهر زنجان را بسیار زیاد عنوان و خاطرنشان کرد: حجم نیازها مطابق با درآمدهای محدود شهرداری نیست. از اینرو انتظارت کامل شهروندان به صورت کامل محقق نمی شود. شهرداری نهادی غیردولتی بوده که مبتنی بر درآمد-هزینه است.

یگانه پروژه سبزه میدان رو پروژه سودآوری دانست و تاکید کرد: منابع نقدی پروژه سبزه میدان از روش های مختلف همچون اوراق مشارکت قابل تامین است. همچنین به دلیل سودآور بودن تسهیلات بانکی نیز برای آن پیش بینی شده است. این پروژه به صورت ۲۰ درصد نقد و ۸۰ درصد تهاتر خواهد بود.

ویاظهار داشت: در سفر وزیر راه و شهرسازی به استان در خصوص ساز و کارهای استفاده از منابع مالی مربوط به ستاد بازآفرینی شهری نیز بحث و بررسی شده است. می توانیم از تسهیلات بانکی با بهره مناسب بهره ببریم. فاز نخست پروژه حجم ریالی ۲۹۱ میلیارد تومانی خواهد داشت.

شهردار زنجان با بیان اینکه بلافاصله بعد از تصویب لایجه بودحه بود ۱۰ روز پروسه ابلاغ فرماندی خواهد بود، افزود: با همکاری فرماندرای زنجان بررسی لا یحه ارسالی در کوتاه ترین زمان محقق خواهد شد. بلافاصله بعد از این پروسه به پیمانکار نامه خواهیم زد تا ضمانت حسن انجام کار ارائه شود.

یگانه ادامه داد:بعد از این اقدامات طی چند روز قرارداد ابلاغ و شمارش معکوس برای آغاز عملیات اجرایی فاز نخست پروژه آغاز می شود. ۳۰ ماه برای اجرای فاز نخست پروژه زمان در نظر گرفته شده است.

وی از تشکیل صندوق پروژه برای پروژه سبزه میدان خبر داد و گفت: پروژه سبزه میدان را از سایر پروژه ها جدا خواهیم کرد و صندوق پروژه ای برای آن تشکل می دهیم و مسائل مالی آن به صورت منسجم و خاص طراحی خواهد شد. همچنین اتاق فکر برای پروژه تشکیل می شود.