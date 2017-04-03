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۱۴ فروردین ۱۳۹۶، ۱۰:۳۹

رئیس اداره تعاون و امور رفاهی آموزش و پرورش استان زنجان:

۴۰۰۰ خانواده در اسکان فرهنگیان زنجان اقامت کردند

۴۰۰۰ خانواده در اسکان فرهنگیان زنجان اقامت کردند

زنجان- رئیس اداره تعاون و امور رفاهی آموزش و پرورش استان زنجان گفت: از ۲۵ اسفند ماه سال ۹۵ تا سیزدهم فروردین ماه بیش از ۴هزار و۹۷۶ خانواده دراسکان فرهنگیان زنجان اقامت کردند.

فضایل خاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر به اسکان فرهنگیان در نوروز سال ۹۶ اشاره کرد و افزود: در راستای اسکان فرهنگیان ۷۶ مدرسه با بیش از ۷۶۰ اتاق در زنجان پیش‌بینی‌شد که ظرفیت این کلاس‌ها بیش از چهار هزار نفر بود. 

وی اظهار کرد:  از ۲۵ اسفند ماه سال ۹۵  تا سیزدهم فروردین ماه بیش از ۴هزار و۹۷۶ خانواده با ۱۷ هزار و ۸۳۴ نفرو ۲۸ هزار و۵۰۶ نفر روز  در اسکان فرهنگیان زنجان اسکان کرده اند.

خاتمی گفت: طی این بازه زمانی در عید نوروز سال گذشته ۴ هزار و ۳۱۰ خانواده با ۲۱هزار و ۵۵۰ نفر و ۳۴ هزار و ۴۸۰ نفر روز در محل اسکان فرهنگیان زنجان اقامت کردند. 

رئیس اداره تعاون و امور رفاهی آموزش و پرورش استان زنجان تصریح کرد: طی این بازه زمانی استقبال فرهنگیان از محل اسکان بسیار خوب بوده است.

خاتمی به درجه‌بندی محل اسکان فرهنگیان اشاره کرد و یاد آورشد: این مدارس به دو صورت ویژه و الف هستند که در مدارس ویژه تختخواب، پتو، یخچال، تلویزیون، سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی، سرویس‌های بهداشتی و حمام پیش‌بینی شده و با هزینه اسکان ۱۹ هزار تومان برای هر اتاق و در مدارس به‌صورت الف تخت وجود ندارد و هزینه اسکان ۱۵ هزار تومان بود. 

خاتمی  تاکید کرد: مسافران فرهنگی در صورت وجود هر گونه مشکل با شماره ۳۳۷۷۱۵۷۵ تماس حاصل کنند.

وی تصریح کرد: خوشبختانه طی نوروز سال ۹۶ آموزش‌وپرورش با امکانات و تجهیزات به‌روز از مهمانان فرهنگی پذیرایی کرده  و مسافران رضایت خوبی از خدمات  اسکان فرهنگیان زنجان دارند.

رئیس اداره تعاون و امور رفاهی آموزش و پرورش استان زنجان گفت: طی ایام نوروز تعداد نفر ونفر روز نسبت به سال قبل کم شده وتعدادخانواده ها افزایش پیدا کرده است. 

خاتمی ابراز کرد: سال قبل هرخانواده ۵ نفر بوده ولی امسال به ۴ نفر رسیده است. 

کد مطلب 3942897

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