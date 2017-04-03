۴۰۰۰ خانواده در اسکان فرهنگیان زنجان اقامت کردند

فضایل خاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر به اسکان فرهنگیان در نوروز سال ۹۶ اشاره کرد و افزود: در راستای اسکان فرهنگیان ۷۶ مدرسه با بیش از ۷۶۰ اتاق در زنجان پیش‌بینی‌شد که ظرفیت این کلاس‌ها بیش از چهار هزار نفر بود.

وی اظهار کرد: از ۲۵ اسفند ماه سال ۹۵ تا سیزدهم فروردین ماه بیش از ۴هزار و۹۷۶ خانواده با ۱۷ هزار و ۸۳۴ نفرو ۲۸ هزار و۵۰۶ نفر روز در اسکان فرهنگیان زنجان اسکان کرده اند.

خاتمی گفت: طی این بازه زمانی در عید نوروز سال گذشته ۴ هزار و ۳۱۰ خانواده با ۲۱هزار و ۵۵۰ نفر و ۳۴ هزار و ۴۸۰ نفر روز در محل اسکان فرهنگیان زنجان اقامت کردند.

رئیس اداره تعاون و امور رفاهی آموزش و پرورش استان زنجان تصریح کرد: طی این بازه زمانی استقبال فرهنگیان از محل اسکان بسیار خوب بوده است.

خاتمی به درجه‌بندی محل اسکان فرهنگیان اشاره کرد و یاد آورشد: این مدارس به دو صورت ویژه و الف هستند که در مدارس ویژه تختخواب، پتو، یخچال، تلویزیون، سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی، سرویس‌های بهداشتی و حمام پیش‌بینی شده و با هزینه اسکان ۱۹ هزار تومان برای هر اتاق و در مدارس به‌صورت الف تخت وجود ندارد و هزینه اسکان ۱۵ هزار تومان بود.

خاتمی تاکید کرد: مسافران فرهنگی در صورت وجود هر گونه مشکل با شماره ۳۳۷۷۱۵۷۵ تماس حاصل کنند.

وی تصریح کرد: خوشبختانه طی نوروز سال ۹۶ آموزش‌وپرورش با امکانات و تجهیزات به‌روز از مهمانان فرهنگی پذیرایی کرده و مسافران رضایت خوبی از خدمات اسکان فرهنگیان زنجان دارند.

رئیس اداره تعاون و امور رفاهی آموزش و پرورش استان زنجان گفت: طی ایام نوروز تعداد نفر ونفر روز نسبت به سال قبل کم شده وتعدادخانواده ها افزایش پیدا کرده است.

خاتمی ابراز کرد: سال قبل هرخانواده ۵ نفر بوده ولی امسال به ۴ نفر رسیده است.