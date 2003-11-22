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۱ آذر ۱۳۸۲، ۱۶:۰۴

با تلاش ماموران مبارزه با مواد مخدر:

1300 كيلو گرم مواد مخدر در شرق كشور كشف شد

ماموران مبارزه با مواد مخدر موفق به كشف يك تن و 300 كيلو گرم انواع مواد مخدر و دستگيري 36 نفر از عوامل باند هاي قاچاق در شرق كشور شده اند.

به گزارش خبرگزاري مهر ، واحد هاي قرار گاه عملياتي ناجا در شرق كشور طي دو درگيري مسلحانه با گروه هاي قاچاق مواد مخدر موفق به كشف 610 كيلو گرم از انواع مواد مخدر شده اند و همچنين در اين عمليات هشت دستگاه خودرو توقيف و 15 نفر از قاچاقچيان نيز دستگير شدند.

بنابر اين گزارش ماموران مبارزه با مواد مخدر استان هاي سيستان و بلوچستان و كرمان ، فارس و يزد  طي عمليات جداگانه اي موفق شدند ضمن دستگيري 21 نفر از عوامل باند قاچاق مواد مخدر ،700 كيلو گرم انواع موادمخدر و 14 دستگاه خودرو را نيز كشف و ضبط كنند.

کد مطلب 39429

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