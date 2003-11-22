1300 كيلو گرم مواد مخدر در شرق كشور كشف شد

به گزارش خبرگزاري مهر ، واحد هاي قرار گاه عملياتي ناجا در شرق كشور طي دو درگيري مسلحانه با گروه هاي قاچاق مواد مخدر موفق به كشف 610 كيلو گرم از انواع مواد مخدر شده اند و همچنين در اين عمليات هشت دستگاه خودرو توقيف و 15 نفر از قاچاقچيان نيز دستگير شدند.

بنابر اين گزارش ماموران مبارزه با مواد مخدر استان هاي سيستان و بلوچستان و كرمان ، فارس و يزد طي عمليات جداگانه اي موفق شدند ضمن دستگيري 21 نفر از عوامل باند قاچاق مواد مخدر ،700 كيلو گرم انواع موادمخدر و 14 دستگاه خودرو را نيز كشف و ضبط كنند.