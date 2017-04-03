میزان مصرف بنزین در زنجان ۱۰ درصد رشد دارد

محمود آقامحمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر از مصرف ۲۱ میلیون و ۸۵۰ هزار لیتری بنزین از ۲۶ اسفند سال ۹۵ تاسیزدهم فروردین ماه سالجاری دراستان زنجان خبر داد و افزود: این میزان مصرف بنزین در سال گذشته در همین بازه زمانی ۱۹میلیون و ۵۱۱ هزار لیتر بوده که ۱۰ درصد رشد دارد.

وی اظهار کرد: مصرف نفت و گازدر همین بازه زمانی۸ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر بوده که سال گذشته در همین بازه زمانی ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر بوده که ۲۲ درصد رشد دارد .

آقامحمدیان یاد آورشد: مصرف سوپربنزین در همین بازه زمانی در استان زنجان ۴۱۸ هزار لیتر بوده که سال گذشته در همین بازه زمانی ۳۵۴ هزار لیتر بوده که۱۸ درصد رشد است.

مدیر منطقه شرکت پخش فرآورده های نفتی زنجان گفت: طی این بازه زمانی جایگاههای سوخت در آزاد راههای بیشترین مصرف را داشته است.

آقامحمدیان تاکید کرد: در طول سال مصرف بنزین در استان زنجان ۹۲۰ هزار لیتر است که در ایام نوروز رشد دارد.

آقامحمدیان به انجام طرح کنترل و نظارت جایگاههای استان در ایام تعطیلات توسط اکیپ هایی از کارکنان منطقه افزود: سامانه پاسخگو ۰۹۶۲۷ بصورت ۲۴ ساعته آماده دریافت شکایات مسافرین است.

مدیر منطقه شرکت پخش فرآورده های نفتی زنجان از وجود ۵۳ جایگاه سوخت و ۴۰ جایگاه cng در استان زنجان خبر داد.