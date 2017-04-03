تصادف زنجیره ای ۳۰ دستگاه خودرو در تبریز

رئیس پلیس راهور آذربایجان‌شرقی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود:متاسفانه این تصادف زنجیره ای به دلیل عدم رعایت فاصله طولی با ماشین جلویی و تصور غلط همشهریان مبنی بر بهاری شدن هوا و سرعت غیر مطئنه رخ داده است.

ناصر میکائیلی با اشاره به اینکه خوشبختانه این تصادف هیچ گونه خسارت جانی نداشته است، افزود: با این حجم تصادف خوشبختانه هیچ فوتی و جرحی در این تصادف شاهد نبودیم.

رئیس پلیس راهور آذربایجان‌شرقی با اشاره به ادامه طرح نوروزی پلیس راهور افزود:خوشبختانه همکاران ما در نیروی انتظامی تا پایان روز ۱۵ فروردین طرح نوروزی را ادامه می دهند و زحمت کشان راهنمایی از اول سال آماده ارایه خدمت شبانه روزی به هموطنان عزیز بودند و به موقع در محل حادثه حضور پیدا کرده و روان سازی ترافیک صورت گرفت.