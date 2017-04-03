۵۳۰هزار گردشگر ازجاذبه های زنجان بازدیدکردند/گنبد سلطانیه رکوردار

یحیی رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از ۲۵ اسفند ماه سال گذشته تا سیزدهم فروردین ماه سالجاری ۵۳۰ هزار و ۵۰۵ نفر از جاذبه های گردشگری استان زنجان انجان بازدید کردند.

وی اظهار کرد:در سیزدهم فروردین ماه سالجاری۱۲۸ هزار و ۴۰۷ نفر از جاذبه های گردشگری استان زنجان بازدید کردند.

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان گفت: در این میان گنبد سلطانیه با ۵۳ هزار و ۶۱۰ نفر بیشترین بازدید ها در بین جاذبه های گردشگری در استان زنجان را به خود اختصاص داده است.

رحمتی تاکید کرد: رختشوی خانه با ۲۳ هزار و۲۴۷ بازدید، مردان نمکی با۱۸ هزار و۶۴۸ بازدید و غار کتله خور با ۱۳ هزار و۹۷۵ بازدید بعد از گنبد سلطانیه به ترتیب بیشترین بازدیدها در استان زنجان را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: گنبد سلطانیه با سه هزار و ۲۰۲ بازدید در سیزدهم فروردین ماه بیشترین بازدیدها را به خود اختصاص داده است.

مدیر کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان زنجان تصریح کرد:از ۲۵ اسفند ماه تا سیزدهم فروردین ماه سالجاری ۴ هزار و ۷۷۵ نفر در هتلهای استان زنجان اقامت کردند که ۲۳ درصد رشد دارد.

رحمتی افزود:طی این بازه زمانی سه هزار و ۵۴۸ نفر در مهمانپذیرها و۸۹۱ نفر در هتل آپار تمان ها اقامت کردند و در مجموع اقامت در استان زنجان ۱۰۹ هزار و ۱۱۷ نفر رسیده که ۱۲۲ درصد رشد دارد.