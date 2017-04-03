رئیس جمهوری صربستان انتخاب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه استاندارد، «الکساندر وچیچ» که در حال حاضر عهده دار سمت نخست وزیر و نامزد حزب راست میانه در انتخابات ریاست جمهوری صربستان بود، توانست با به دست آوردن اکثریت آراء، پیروزی را در این انتخابات از آن خود کند.

وچیچ رهبر حزب حاکم با کسب ۵۵.۱ درصد آراء بر مسند ریاست جمهوری صربستان تکیه زد.

وچیچ خواهان حفظ رابطه نزدیک با روسیه است. او که از سال ۲۰۱۴ میلادی نخست وزیر صربستان است، اعلام کرده که می خواهد این کشور را به سمت عضویت در اتحادیه اروپا سوق دهد.

بر اساس قانون اساسی صربستان، دوره ریاست جمهوری این کشور ۵ سال و محدود به دو دوره برای هر رئیس جمهوری است.