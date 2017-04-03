به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نادر رحمانی با اشاره به آخرین وضعیت راه‌ها و محورهای مواصلاتی کشور گفت: بر اساس آخرین گزارش‌های دریافتی هم اکنون در استان‌های آذربایجان شرقی (اکثر محورها)، آذربایجان غربی (محور شاهیندژ - تکاب)، خراسان رضوی (محورهای باغجه - تربت حیدریه و باغچه - نیشابور)، کردستان (محور بیجار - دیواندره)، محورهای هراز، کندوان و فیروزکوه شاهد بارش باران هستیم و به دلیل لغزندگی تردد در این محورها با کندی انجام می‌شود.

وی افزود: همچنین در استان‌های مازندران، گیلان، البرز، کردستان، سمنان، خراسان رضوی و تهران (اکثر محورها) بارش برف گزارش شده است و ترد در محورهای برف گیر فقط با زنجیر چرخ امکان دارد.

وی با اشاره به پدیده مه‌گرفتگی در استان خراسان‌رضوی (محورهای باغچه - نیشابور و باغچه - تربت حیدریه)، مرکزی (محور اراک - بروجرد) افزود: در حال حاضر باند جنوبی آزادراه کرج - قزوین (از استاندارد تا پل فردیس) و باند جنوبی آزادراه تهران - کرج (از پل فردیس تا پل کلاک و گرمدره) دارای ترافیک نیمه سنگین است.

رحمانی ادامه داد: محور شمشک - دیزین در استان‌های تهران و البرز، محور پونل - خلخال در استان‌های گیلان و اردبیل؛ محور سرو آباد - پاوه در استان‌های کردستان و کرمانشاه؛ محور اولنگ - شاهرود در استان‌های گلستان و سمنان، محور فرعی سی‌سخت - پادنا در استان کهگیلویه و بویراحمد، محور شیراز - جهرم در استان فارس، محور فرعی گنجنامه - تویسرکان در استان همدان، محور استهبان- نی‌ریز در استان فارس، محور فرعی رودبار - کهنوج - قلعه‌گنج در جنوب استان کرمان، محور امیدیه - دیلم در استان خوزستان، محور هراز در استان‌های مازندران و تهران‌شرق به دلیل احتمال ریزش کوه، کولاک و عدم ایمنی کافی مسدود هستند و تردد از طریق محورهای جایگزین انجام می‌شود.

رحمانی گفت: سایر محورهای موصلاتی کشور از جوی آرام و ترافیکی روان برخوردار هستند.

وی افزود: براساس اعلام پلیس راه جاده هراز به علت برف و کولاک مسدود شده است. همچنین تردد در چالوس و فیروزکوه با زنجیرچرخ امکان‌پذیر است.