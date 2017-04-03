مسمومیت ۶ نفر در استان کرمانشاه با گاز منواکسید کربن

صائب مدرسی در گفتگو با خبرنگار مهر، از مسمویت ۶ نفر در استان کرمانشاه طی طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد و گفت: اولین حادثه عصر روز گذشته ساعت ۱۸ در بلوار طاقبستان گزارش شد که طی آن یک نفر در داخل چادر مسافررتی با گاز منواکسید کربن دچار مسمویت شده بود.

رئیس مرکز حوادث و فوری‌های پزشکی استان کرمانشاه افزود: این مصدوم پس از طی کردن مراحل درمانی در بیمارستان امام خمینی (ره) کرمانشاه ترخیص شد.

وی حادثه دیگر را مربوط به جاده بیستون کنار شهرک صنعتی درود فرامان دانست که طی این حادثه نیز که ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه روز گذشته رخ داده یک نفر دچار مسمومیت با گاز co شده بود.

مدرسی در خصوص وضعیت نهایی مصدوم نیز گفت: این مصدوم نیز جهت درمان و طی کردن مراحل نهایی در بیمارستان امام خمینی(ره) کرمانشاه تحت نظر قرار گرفت.

وی حادثه دیگر را مربوط به کرمانشاه- فرهنگیان فاز یک دانست که طی آن ۴ نفر با گاز منواکسید کربن مسموم شده بودند.

رئیس مرکز حوادث و فوری‌های پزشکی استان کرمانشاه زمان این حادثه را ساعت ۲۲ و ۳۰ دقیقه روز گذشته اعلام کرد و افزود: ۴ مصدوم مذکور نیز جهت طی کردن مراحل درمانی توسط اورژانس به بیمارستان امام خمینی (ره) کرمانشاه منتقل شدند.