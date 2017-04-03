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۱۴ فروردین ۱۳۹۶، ۹:۱۲

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی همدان عنوان کرد:

انجام ۲ عملیات توسط آتش‌نشانان همدانی طی ۲۴ ساعت گذشته

انجام ۲ عملیات توسط آتش‌نشانان همدانی طی ۲۴ ساعت گذشته

همدان- مدیرعامل سازمان آتش نشانی همدان گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته آتش نشانان همدانی در ۲ عملیات اطفای حریق شرکت کردند.

محمدرضا بیاناتی در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: شرکت در ۲ عملیات اطفای حریق حاصل تلاش پرسنل آتش نشانی همدان در ۲۴ ساعت گذشته بوده است.

بیاناتی با بیان اینکه شهروندان دیروز ۳۳۰ مرتبه با سامانه ۱۲۵ تماس گرفته اند، گفت: از این تعداد تماس ۲ مورد منجر به عملیات شده، ۱۸ تماس برای مشاوره و راهنمایی برقرار شده، ۳۰ تماس اشتباه بوده و متاسفانه ۲۸۰ مورد نیز ایجاد مزاحمت بوده است.

وی گفت: عملیات انجام شده در این مدت ۲ مورد آتش سوزی شامل حریق خودرو در منطقه دره مراد بیگ و عملیات احتیاط حریق در تصادف و نشت سوخت خودرو در بلوارارم توسط آتش نشانان به انجام رسید.

کد مطلب 3942930

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