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۱۴ فروردین ۱۳۹۶، ۱۴:۲۸

ادامه رقابت های فوتبال لیگ دسته سوم کشور؛

شهرداری کامیاران میزبان نماینده ساوه می شود

شهرداری کامیاران میزبان نماینده ساوه می شود

سنندج - شهرداری کامیاران در هفته دوازدهم رقابت های فوتبال لیگ دسته سوم کشور میزبان تیم خوشه طلایی ساوه خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله دوم مسابقات فوتبال لیگ دسته سه باشگاه های کشور، هفته دوازدهم آن روز چهارشنبه ۱۶ فروردین ماه در شهرهای مختلف پیگیری می شود.

در این مرحله شهرداری کامیاران نماینده استان کردستان رأس ساعت ۱۵: ۱۵در استادیوم آزادی این شهر میزبان تیم خوشه طلایی ساوه خواهد بود.

شهرداری کامیاران تا پایان هفته یازدهم با ۳ بُرد، ۶ مساوی و ۲ باخت در جایگاه سوم گروه ۱۰ تیمی خود قرار گرفته است.

تیم شهرداری کامیاران در گروه شمال قرار دارد و با تیم های مقاومت ساری، شهدای رزکان کرج، اتحاد ساری، خوشه طلایی ساوه، آبسکون آلومینیوم تهران، مقاومت تهران، چوکای تالش، ملی پوشان تبریز و صنعت ساری هم گروه است.

مختار آذرآباد، حامد رضاپور، حسین ابوالفتحی، بلال وکیلی، محمد قلوزی، جلیل نوربخش، مسلم فریدی، محمد خادمی، صابر محمدی، کیوان مارابی و سیوان رحیم پور در ترکیب تیم شهرداری کامیاران قرار دارد و مسعود مرادی سرپرست، حمیدرضا امامی سرمربی، فریدون فاتحی و مهرداد بدرودیان به عنوان مربی این تیم را هدایت می کنند.

کد مطلب 3942936

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