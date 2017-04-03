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۱۴ فروردین ۱۳۹۶، ۹:۵۸

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بناب:

برگزاری بیش از ۲۰۰ ساعت دوره آموزشی در بناب

برگزاری بیش از ۲۰۰ ساعت دوره آموزشی در بناب

تبریز- رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بناب از برگزاری بیش از ۲۰۰ ساعت دوره آموزشی در سال ۱۳۹۵ توسط اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بناب خبر داد.

حجت‌الاسلام رسول یگانه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بیش از ۲۰۰ ساعت دوره آموزشی، برابر با ۷ هزار نفر ساعت، در سال ۱۳۹۵ توسط اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بناب برگزار شده است.

یگانه در ادامه افزود: ما بر اساس برنامه های پیشنهادی سال ۱۳۹۵، دوره های آموزشی تربیتی متعددی را در شهرستان بناب برگزار کرده ایم که از آن جمله می توان به دوره های آموزش مداحی برادران و خواهران، دوره های آموزش تخصصی مبلغات و ائمه جماعت شهرستان، آموزش کسب و کار برای اصناف و کسبه، آموزش تکنیک های غرب بر علیه مهدویت، دوره آموزشی پیشگیری از اعتیاد برای روحانیون و مبلغین و همچنین دوره سبک زندگی قرآنی را برای مربیان قرآنی موسسات و خانه های قرآنی نام برد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی بناب در خصوص هدف برگزاری این دوره ها افزود: اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بناب در راستای نشر معارف الهی و آموزه های دینی - قرآنی اقدام به برگزاری این دوره های آموزشی کرده است.

کد مطلب 3942947

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