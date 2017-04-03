برگزاری بیش از ۲۰۰ ساعت دوره آموزشی در بناب

حجت‌الاسلام رسول یگانه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بیش از ۲۰۰ ساعت دوره آموزشی، برابر با ۷ هزار نفر ساعت، در سال ۱۳۹۵ توسط اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بناب برگزار شده است.

یگانه در ادامه افزود: ما بر اساس برنامه های پیشنهادی سال ۱۳۹۵، دوره های آموزشی تربیتی متعددی را در شهرستان بناب برگزار کرده ایم که از آن جمله می توان به دوره های آموزش مداحی برادران و خواهران، دوره های آموزش تخصصی مبلغات و ائمه جماعت شهرستان، آموزش کسب و کار برای اصناف و کسبه، آموزش تکنیک های غرب بر علیه مهدویت، دوره آموزشی پیشگیری از اعتیاد برای روحانیون و مبلغین و همچنین دوره سبک زندگی قرآنی را برای مربیان قرآنی موسسات و خانه های قرآنی نام برد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی بناب در خصوص هدف برگزاری این دوره ها افزود: اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بناب در راستای نشر معارف الهی و آموزه های دینی - قرآنی اقدام به برگزاری این دوره های آموزشی کرده است.