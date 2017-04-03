  1. استانها
  2. همدان
۱۴ فروردین ۱۳۹۶، ۹:۳۴

کارشناس امور فرهنگی تبلیغات اسلامی ملایر عنوان کرد:

توزیع ۵۰۰۰ برگه فرهنگی و تبلیغی در بین مسافران نوروزی ملایر

توزیع ۵۰۰۰ برگه فرهنگی و تبلیغی در بین مسافران نوروزی ملایر

ملایر - کارشناس امور فرهنگی اداره تبلیغات اسلامی ملایر از توزیع بیش از ۵ هزار برگه فرهنگی و تبلیغی در بین مسافران نوروزی شهرستان ملایر خبر داد.

علی عبدالملکی در گفتگو با خبرنگار مهر از توزیع بیش از ۵۰۰۰ برگه فرهنگی و تبلیغی در بین مسافران نوروزی شهرستان ملایر خبر داد.

وی گفت: این برگه ها با هماهنگی های انجام شده با پایگاههای هلال احمر مستقر در ورودهای شهرستان ملایر و همچنین مساجد قرار گرفته در مسیر عبوری مسافران توزیع شده است.

عبدالملکی از همکاری خوب پایگاههای هلال احمر و هیئت امنای مساجد شهرستان ملایر تقدیر کرد و از استقرار روحانیون در میادین ورودی و اصلی شهرستان ملایر برای پاسخ گویی به مسائل شرعی مسافران نوروزی خبر داد.

علی عبدالملکی گفت: با هماهنگی های انجام شده با حوزه علمیه و همکاری هلال احمر در میادین و ورودی های اصلی شهرستان ملایر روحانیون اعزامی از حوزه علمیه به سئوالات شرعی و اعتقادی مسافران نوروزی پاسخ دادند.

عبدالملکی استقبال مسافران از اجرای این طرح را بسیار خوب ارزیابی کرد و از همکاری حوزه علمیه و روحانیون شهرستان که در اجرای این طرح صمیمانه همکاری داشتند قدردانی کرد.

کد مطلب 3942953

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها