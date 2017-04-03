ازعملکرد کاراته کاها رضایت ندارم/در موردناآماده ها تصمیم می گیریم

سید شهرام هروی بعد از پایان رقابتهای لیگ جهانی در امارات ضمن بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر اظهار داشت: این دوره از مسابقات به لحاظ کمی و کیفی در سطح فنی خوبی برگزار شد. کشورهای زیادی شرکت داشتند که عمدتا مدعیان آسیایی جهانی با قهرمانان اول و دوم خود حضور داشتند. کمیت رقابتها نیز به لحاظ حضور نفرات شاخصی از ایتالیا، قزاقستان،گرجستان، اکراین، ازبکستان، اسپانیا، آذربایجان روسیه، ژاپن وترکیه بالا بود.

وی افزود: از رقبای ما در بازیهای کشورهای اسلامی مصر و مراکش حضور نداشتند و آذربایجان چند نماینده اعزام کرده بود، اما سایر حریفان حضور داشتند. تیم ما بدون برگزاری اردوی آماده سازی در این رقابتها شرکت کرد و ما توانستیم بازخورد خوبی هم از رقبا و هم از کاراته کاهای خود بگیریم و قبل از تشکیل اردوها بتوانیم برنامه ریزی مناسبی داشته باشیم، تا با آمادگی کامل در باکو شرکت کنیم.

سرمربی تیم ملی به عملکرد کاراته کاها هم اشاره کرد و گفت: در وزن ۸۴- کیلوگرم دو نماینده ما خوب مبارزه کردند، پورشیب صرف نظر از شرایط داوری، عملکرد خوبی مقابل آراگا داشت. حتی در پیکار فداکار با نماینده یونان نیز مشکل داوری گریبانگیر وی شد. اما در دو وزن ۶۷- و ۷۵- کیلوگرم نمایندگان ما عملکرد خوبی نداشتند و باید در جلسه با کادر فنی در این مورد تصمیم گیری کنیم.

هروی با اشاره به انتخاب شایسته ها در ترکیب اصلی تیم ملی افزود گنج زاده روند رو به رشد خود را ادامه داد و در این مسابقات هم مبارزات خوب و سطح بالای را به نمایش گذاشت. امیرمهدیزاده هم نشان داد همچنان یک کاراته کای قابل اتکا در تیم ملی است. هدف ما موفقیت کاراته ایران در میادین پیش روست و به همین دلیل هر کاراته کایی که عملکرد بهتری داشته باشد به تیم ملی راه پیدا می کند.

وی در مورد برنامه های تیم ملی هم گفت: بعد از بازگشت از امارات، بلافاصله اردوهای آماده سازی را آغاز کرده و چند برنامه برای رسیدن به شرایط آرمانی داریم که قدم به قدم تا حضور در باکو اجرایی خواهد شد.

سرمربی تیم ملی در پایان گفت: با توجه به اینکه کاراته کاها طی ماههای گذشته علاوه بر مسابقات لیگ، در رقابتهای انتخابی شرکت داشته و دو رویداد فرانسه و رتردام را نیز پشت سر گذاشتند، غیر از چند کاراته کا، از عملکرد سایر ملی پوشان رضایت نداشته و این نفرات باید سعی کنند با تلاش بیشتر خواسته های کادر فنی را فراهم کنند.

شایان ذکر است کاراته ایران در رقابتهای امارات با سه طلای سعید علیپور، فاطمه چالاکی و سجاد گنج زاده، و چهار برنز امیرمهدیزاده در وزن ۶۰- کیلوگرم، نگین باقری و ابوالفضل شهرجردی در کاتای انفرادی و تیم دانشگاه آزاد با ترکیب روشنی، ساجدی فر و تدین در کاتای تیمی به کار خود در این مسابقات پایان داد.