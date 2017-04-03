آتش در شهریار خسارت برجا گذاشت/۲ نفر مصدوم

احمد کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزییات حریق منزل مسکونی در شهریار اظهار داشت: بامداد امروز، آتش سوزی گسترده منزل مسکونی در فاز یک اندیشه، خیابان شاهد شرقی، خیابان شاهد شرقی به نیروهای سازمان آتش نشانی اطلاع داده شد.

وی افزود: بلافاصله نیروهای سازمان آتش نشانی به همراه خودروهای تنفسی و تجهیزات پشتیبانی به محل اعزام و اقدامات امدادرسانی خود را آغاز کردند.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری شهریار با اشاره به وضعیت محل حادثه اظهارکرد: آتش سوزی در طبقه اول یک مجتمع مسکونی رخ داد و در حال سرایت به طبقات بالایی ساختمان بود که خوشبختانه با تلاش آتش نشانان مهار شد.

کریمی ادامه داد: دود زیادی فضای ساختمان را پر کرده بود و همین موضوع عملیات را برای آتش نشان ها دشوار می کرد.

وی با تاکید بر اقدامات آتش نشان ها برای خارج کردن دود از ساختمان گفت: شدت حریق در حدی بود که زبانه های آتش از پنجره های این واحد مسکونی بیرون آمده بود.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری شهریار خاطرنشان کرد: این حادثه دو مصدوم داشت و دود گرفتگی شدید و سوختن وسایل منزل سبب ورود خسارات مالی فراوان شد.

وی با بیان اینکه اتصالی برق در این واحد سبب آتش سوزی بود گفت: آتش نشانان پس از اطفا حریق اقدام به ایمن سازی محل حادثه کردند.