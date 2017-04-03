خبرگزاری مهر، گروه استانها- ونوس بهنود: اردبیلیها در روز ۱۳ فرودین ماه به دامن سبزه رفته و ماهی و سبزه عید خود را در دل طبیعت رها میکنند. اقدامی که در سالهای اخیر مورد بررسی قرار گرفته و مشاهده شده، صدمات زیستمحیطی در بر دارد.
با این وجود هر چند شهرداری اردبیل با همراهی سازمانهای مردمنهاد اقدام به جمعآوری سبزه و ماهی عید کردند، همچنان گروهی از شهروندان آلودگی را در محیطزیست شهری بر جای گذاشته و موجب شدند رفتگران تا پاسی از شب نسبت به جمعآوری سبزهها از معابر، بستر رودخانه بالخلی چای و پیرامون دریاچه شورابیل مشغول شوند.
تعبیه ۱۴ مکان برای جمعآوری ماهی قرمز و سبزه نوروزی
مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اردبیل گفت: به منظور جمعآوری ماهی قرمز و سبزه نوروزی ۱۴ مکان تعبیه کرده بودیم.
بهروز محبی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: به دلیل آلودگی زیستمحیطی انتقال ماهی قرمز به رودخانه و دریاچه داخل شهر، مخازنی در ورودی شهر، دریاچه شورابیل و خیابان معلم تعبیه شد تا شهروندان ماهی قرمز خود را در این مخازن رها کنند.
وی افزود: ماهی قرمز در کوتاهمدت میتواند چرخه زیستمحیطی سایر آبزیان و موجودات ساکن در آب را مختل کند و به همین دلیل تلاش بر این بود از انتقال ماهی قرمز به داخل رودخانه بالخلی چای که شریان حیاتی شهر است جلوگیری شود.
مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اردبیل تأکید کرد: بر خلاف شائبهها ماهیان قرمز جمعآوری شده از بین نمیروند و به متقاضیان بخش خصوصی واگذار میشوند.
محبی افزود: علاوه بر این امسال در اقدامی متفاوت سبزههای نوروزی نیز جمعآوری میشد تا در ادامه در گلخانه سازمان پارکها به کود عالی تبدیل شود.
وی متذکر شد: برخی شهروندان همکاری مطلوبی در این طرح داشتند اما برخی متأسفانه با وجود اطلاعرسانی گسترده سبزههای خود را به بستر رودخانه رها میکردند.
لذت آنی به دردسر رفتگران تبدیل شد
با وجود اینکه بارش برف در روز طبیعت موجب شد، حجم مراجعات به پارکها، فضاهای سبز، محوطه دریاچه شورابیل و پیرامون رودخانه بالخلی چای به نسبت سال گذشته کاهش یابد، در عین حال آلودگی محیطزیست به قوت خود باقی ماند.
برخی شهروندان سبزههای خود را در رودخانهها و جویهای آب رها میکردند و در حالی که با شادی حرکت سبزه در آب را تماشا میکردند، رفتگران شهرداری در دمای زیر صفر سبزهها را جمع میکردندیکی از شهروندان اردبیلی از انتقاد از اقدام برخی همشهریان خود به خبرنگار مهر گفت: برخی شهروندان برای لذت و شادی و یا به بهانه خلاص شدن از سبزه نوروزی، سبزه و ماهی خود را به معابر، جادهها و حتی جویهای آب رها میکنند.
علی محمد دوست تصریح کرد: متأسفانه در جادههای منتهی به شهر و حتی در کوچهها میشد سبزههای رها شده را مشاهده کرد که این اقدام شایسته نیست.
شهروند دیگری معتقد است رسوم مختلف میبایست به شکل اصولی و بدون صدمه به شخص دیگر و یا طبیعت اجرا شود.
رضا نونوار تصریح کرد: متأسفانه در روز طبیعت برخی شهروندان سبزههای خود را در رودخانهها و جویهای آب رها میکردند و در حالی که با شادی حرکت سبزه در آب را تماشا میکردند، رفتگران شهرداری در دمای زیر صفر سبزهها را جمع میکردند.
نونوار تأکید کرد: در سالهای اخیر شهرداری نسبت به فرهنگسازی نحوه رهاسازی سبزه و ماهی در دل طبیعت اقدام کرده و لازم است این امر تداوم یابد.
اقدام شهرداری تداوم یابد
در عین حال فعال محیطزیست معتقد است هر چند فرهنگسازی نسبی در خصوص ممانعت از رهاسازی سبزه نوروزی و ماهی قرمز در طبیعت صورت گرفته اما همچنان رفتار برخی شهروندان مطلوب نیست.
صادق پناهی با تأکید به اینکه در روز طبیعت فعالان محیطزیست در ورودی شهر حضور داشته و سبزههای نوروزی را جمعآوری میکردند، اضافه کرد: متأسفانه بارها مشاهده شد که سبزهها در رودخانه بالخلی چای رها شدند.
وی افزود: به دلیل آلودگیهای زیستمحیطی موضوع جمعآوری سبزه نوروزی و ماهی قرمز مطرح و در قالب طرح مشترک با شهرداری و سازمانهای مردمنهاد اجرا شد.
وی تأکید کرد: حتی به منظور جلوگیری از آلودگی محیطزیست شهری کیسههای زباله در بین مسافران و شهروندان توزیع میشد که برخی استقبال مطلوبی داشته و برخی بیتوجه بودند.
این فعال محیطزیست معتقد است این طرح تلنگری به فرهنگسازی صیانت از محیطزیست بوده و لازم است آموزش صیانت از محیطزیست همچنان تداوم یابد.
رودخانه بالخلی چای به طول تقریبی هفت کیلومتر در شهر اردبیل یکی از مواریث طبیعی شهر اردبیل محسوب میشود. این رودخانه در گستره طولی شهر کشیده شده و سلامت آن تأثیر مستقیم در سلامت محیطزیست شهری دارد.
از سویی دریاچه شورابیل یکی از دریاچههای نادر طبیعی درونشهری در کشور است که از جاذبههای گردشگری این شهر محسوب میشود.
شهردار اردبیل معتقد است این دریاچه یکی از مزیتهای کمنظیر طبیعت شهر اردبیل است و میبایست پروژههای انسانمحور در پیرامون آن اجرا شود.
حمید لطفاللهیان در گفتگو با خبرنگار مهر دریاچه شورابیل را از مواریث طبیعی شهر دانست و صیانت از آن را وظیفه تک تک شهروندان عنوان کرد.
وی افزود: عرصههای طبیعی شهر امانتی در دست نسل امروز است و میبایست با پاسداری و حفاظت به نسلهای بعدی انتقال یابد.
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