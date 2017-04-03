لزوم انتخاب ناظر برای واحدهای تولیدی/ذخایر کشور مدنظر قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود بهمنی در دیدار نوروزی با نماینده ولیفقیه در البرز، استاندار و مدیران دستگاههای اجرایی که صبح دوشنبه در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، ضمن تبریک فرارسیدن سال نو و ماه رجب، اظهار کرد: امیدواریم رحمت الهی در این سال بر همگان جاری و موفقتر از سال گذشته قدم برداریم.
وی بابیان اینکه در استان البرز بیش از سنوات گذشته در بخشهای مختلف پیشرفت داشتیم، افزود: امید است در سال جاری نیز بتوان موفق ظاهرشده و متروی هشتگرد و بزرگراه همت راهاندازی شود.
بهمنی با اشاره به اینکه بودجه خوبی برای استان البرز در سال جاری در نظر گرفتهشده است، خاطرنشان کرد: بهطورقطع این امر آثار مثبتی را برای استان به همراه خواهد داشت.
نماینده مردم ساوجبلاغ، طالقان و نظرآباد در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: پیام سال مطرحشده از سوی مقام معظم رهبری مبنی بر اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال باید موردتوجه قرار گیرد.
وی با تأکید بر لزوم ارتقای تولیدات داخلی برای ورود به بازارهای جهانی، تصریح کرد: تولیدات داخلی باید به گونه باشد که در عرصه صادرات حرفی برای گفتن داشته و در این بخش باید عزم ملی وجود داشته باشد.
وی بابیان اینکه باید ناظرانی برای واحدهای های تولیدی در بخشهای مختلف در نظر گرفته شود، اعلام کرد: امید است با تمهیدات فراهمشده امسال را بهتر از سال گذشته سپری کنیم.
بهمنی با اعلام اینکه باید ذخایر کشور را موردتوجه قرار داده تا در مقابل تهدیدات دچار ضعف نشویم، ادامه داد: بهطورقطع این امر همانند نکات مذکور از اهمیت بالایی برخوردار است.
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