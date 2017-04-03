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۱۴ فروردین ۱۳۹۶، ۹:۳۹

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس خبرداد:

تشکیل کمیته هدایت تبلیغی در اداره کل تبلیغات اسلامی فارس

تشکیل کمیته هدایت تبلیغی در اداره کل تبلیغات اسلامی فارس

شیراز- مدیر کل تبلیغات اسلامی فارس گفت: کمیته هدایت تبلیغی در اداره کل تبلیغات اسلامی فارس تشکیل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی فارس، حجت‌الاسلام محمد صادق مهرابی از تشکیل کمیته هدایت تبلیغی در اداره کل تبلیغات اسلامی فارس در راستای اجرای بیانات رهبر معظم انقلاب در ایجاد قرارگاه عظیم تبلیغی خبر داد.

وی در این باره گفت: با توجه به پهناور بودن و توسعه استان، تنوع قومیت ها و تلفیقی بودن استان فارس تشکیل این کمیته می تواند در اعزام مبلغین به نقاط مختلف به صورت تخصصی کمک کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس افزود: لازم است همه دستگاه ها و نهادهای مرتبط با امر تبلیغ با هم هماهنگ شوند و یک هدف مشخص را پیگیری کنند تا به نتیجه مطلوب برسیم و همچنین از موازی کاری پرهیز شود.

وی عنوان کرد: در خصوص محتوا سازی گروه های تبلیغی، شناسایی ظرفیت های هر شهرستان قبل از اعزام مبلغ، شناسایی ظرفیت طلاب استان و استفاده از آنها، نیازمندی روستاها، تخصصی کردن اعزام مبلغ، آسیب شناسی و ضرورت های تبلیغ هر منطقه باید برنامه ریزی ها و بررسی های لازم صورت گیرد تا تبلیغی مفید و هدفمند انجام شود.

کد مطلب 3942991

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