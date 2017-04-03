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۱۴ فروردین ۱۳۹۶، ۹:۴۴

مشاور سازمان سنجش خبر داد؛

فردا آخرین مهلت ثبت نام دوره های بدون آزمون دانشگاه علمی کاربردی

فردا آخرین مهلت ثبت نام دوره های بدون آزمون دانشگاه علمی کاربردی

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: مهلت ثبت نام برای پذیرش کدرشته محل های دوره های کاردانی و کارشناسی نظام آموزشی مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی فردا ۱۵ فروردین پایان می یابد.

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ثبت نام برای پذیرش کدرشته محل های دوره های کاردانی فنی و کاردانی حرفه ای و همچنین دوره مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه ای (ناپیوسته) نظام آموزشی مهارتی دانشگاه علمی کاربردی به درخواست این دانشگاه برای نیمسال دوم ۹۶-۹۵ از روز سه شنبه ۲۴ اسفند ۹۵ آغاز شده است.

مشاور عالی سازمان سنجش گفت: این پذیرش برای نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۶ - ۹۵ است. مهلت ثبت نام فردا سه شنبه ۱۵ فروردین ماه سال ۹۶ پایان می یابد.

توکلی خاطرنشان کرد: داوطلبان علاقمند به تحصیل در رشته های تحصیلی مراکز و واحدهای آموزشی دانشگاه علمی کاربردی می توانند برای ثبت نام در رشته های تحصیلی متناسب با مدرک تحصیلی خود و با توجه به مندرجات دفترچه راهنمای پذیرش این دوره ها در صورت داشتن واجد شرایط بودن به مراکز تحت پوشش دانشگاه علمی کاربردی مراجعه کنند.

وی اظهار داشت: اطلاعیه ثبت نام و جزئیات آن بر روی سایت سازمان سنجش قرار دارد و داوطلبان می توانند آن را مطالعه کنند.

مشاور عالی سازمان سنجش یادآور شد: تا روز دوشنبه ۱۴ فروردین ماه ۹۶ تعداد ۲۴ هزار و ۵۱ داوطلب برای پذیرش در دوره های کاردانی فنی و کاردانی حرفه ای و تعداد ۱۷ هزار و ۲۳۸ داوطلب برای پذیرش در دوره های مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه ای (ناپیوسته) نظام آموزشی مهارتی دانشگاه علمی کاربردی ثبت نام کرده اند.

کد مطلب 3942995

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