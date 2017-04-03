فردا آخرین مهلت ثبت نام دوره های بدون آزمون دانشگاه علمی کاربردی

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ثبت نام برای پذیرش کدرشته محل های دوره های کاردانی فنی و کاردانی حرفه ای و همچنین دوره مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه ای (ناپیوسته) نظام آموزشی مهارتی دانشگاه علمی کاربردی به درخواست این دانشگاه برای نیمسال دوم ۹۶-۹۵ از روز سه شنبه ۲۴ اسفند ۹۵ آغاز شده است.

مشاور عالی سازمان سنجش گفت: این پذیرش برای نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۶ - ۹۵ است. مهلت ثبت نام فردا سه شنبه ۱۵ فروردین ماه سال ۹۶ پایان می یابد.

توکلی خاطرنشان کرد: داوطلبان علاقمند به تحصیل در رشته های تحصیلی مراکز و واحدهای آموزشی دانشگاه علمی کاربردی می توانند برای ثبت نام در رشته های تحصیلی متناسب با مدرک تحصیلی خود و با توجه به مندرجات دفترچه راهنمای پذیرش این دوره ها در صورت داشتن واجد شرایط بودن به مراکز تحت پوشش دانشگاه علمی کاربردی مراجعه کنند.

وی اظهار داشت: اطلاعیه ثبت نام و جزئیات آن بر روی سایت سازمان سنجش قرار دارد و داوطلبان می توانند آن را مطالعه کنند.

مشاور عالی سازمان سنجش یادآور شد: تا روز دوشنبه ۱۴ فروردین ماه ۹۶ تعداد ۲۴ هزار و ۵۱ داوطلب برای پذیرش در دوره های کاردانی فنی و کاردانی حرفه ای و تعداد ۱۷ هزار و ۲۳۸ داوطلب برای پذیرش در دوره های مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه ای (ناپیوسته) نظام آموزشی مهارتی دانشگاه علمی کاربردی ثبت نام کرده اند.