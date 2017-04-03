نایب رئیس حشد شعبی با دبیرکل جنبش مقاومت «نُجَباء» دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، «ابو مهدی المهندس» نایب رئیس حشد شعبی دیروز با حضور در مقر مرکزی مقاومت اسلامی نُجَباء، با شیخ اکرم الکعبی دیدار و گفتگو کرد.



بر اساس این گزارش، در این دیدار که بدون حضور اصحاب رسانه برگزار شد، طرفین آخرین تحولات میدانی موصل را بررسی و پیرامون برنامه‌های آینده کشور عراق برای مبارزه با تروریسم به بحث و تبادل نظر پرداختند.

شیخ اکرم الکعبی در این دیدار بر ضرورت اهتمام به تسریع عملیات آزاد سازی موصل در سایه فروپاشی گروه تروریستی داعش به خاطر شکست‌های پی در پی تاکید کرد و نقش گروه‌های مقاومت در دفاع از وطن و مقدسات را ستود.

ابو مهدی المهندس نیز با تاکید بر نیروی ایمان و قوای عملیاتی رزمندگان حشد شعبی، پایان موفقیت‌ آمیزی برای عملیات بزرگ «قادمون یا نینوی» بدون استعانت از بیگانگان ترسیم کرد.