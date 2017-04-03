حسین احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر به ارائه عملکرد هلال‌احمر گلستان در ایام نوروز پرداخت و اظهار کرد: از روز ۲۵ اسفند ۹۵ لغایت ۱۴ فروردین ۹۶، ۸۸ حادثه جاده‌ای، یک مورد برف و کولاک، ۶ مورد حادثه کوهستان، یک مورد زلزله و یک مورد حادثه شهری رخ‌داده است که منجر به مصدوم شدن ۲۳۱ نفر در سطح استان شده است.

وی بابیان اینکه این حوادث منجر به فوت شدن چهار نفر شده است، تصریح کرد: ۱۶ نفر به شکل سرپایی درمان شدند و ۱۰۲ نفر به مراکز درمانی انتقال داده شدند.

احمدی در رابطه با آمار مصدومان حادثه برف و کولاک اظهار کرد: ۲۹۲ نفر در قالب ۷۳ خودرو امدادرسانی و رهاسازی شده‌اند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گلستان گفت: ۱۱۱ تیم عملیاتی متشکل از ۲۵۳ نفر، ۹۵ دستگاه آمبولانس، ۱۲ دستگاه ست نجات و چهار دستگاه خودروی کمک دار سبک در این عملیات حضور داشتند.

احمدی در رابطه با آمار خدمات حضوری جمعیت هلال‌احمر گلستان اظهار کرد: از تعداد افرادی که برای دریافت خدمات به کمپ‌های هلال‌احمر مراجعه کرده‌اند ۴۴۹ نفر به شکل سرپایی درمان شده‌اند و ۱۳ نفر به مراکز درمانی انتقال داده‌شده‌اند.

وی تصریح کرد: در این ایام ۲۱ نفر اسکان اضطراری شدند و برای ۸۶۱ نفر کنترل فشارخون و تست قند خون انجام شد.

احمدی در رابطه با آمار خدمات‌دهی در روز طبیعت گفت: در این روز ۲۴ نفر به شکل سرپایی درمان شدند و از ۱۴ نفر تست قندخون و فشارخون گرفته‌شده است.