هواي تهران در وضعيت سالم قرار دارد

مهندس حسين حسن خاني در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت : وزش باد بسيار مناسب و جا به جايي جبهه هواي گرم و سرد طي روزهاي پاياني هفته گذشته شرايط هوا را مطلوب ساخت به طوريكه در حال حاضر شاخص كيفيت هوا در تمامي مناطق 22 گانه شهرداري تهران در وضعيت سالم قرار دارد .

وي افزود : همچنين افزايش ميانگين سرعت وزش باد طي شبانه روز گذشته موجب شد تا ميزان كليه آلاينده ها خصوصا منواكسيد كربن در اكثر نقاط شهر در حد مجاز باقي بماند .

اين كارشناس در ادامه اظهار داشت : با استناد به گزارش سازمان هواشناسي مبني بر آسماني صاف تا قسمتي ابري همراه با وزش باد انتظار مي رود كه هواي سالم و پاك تا 24 ساعت آينده نيز ميهمان تهراني ها باشد .