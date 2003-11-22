  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱ آذر ۱۳۸۲، ۱۶:۰۶

كارشناس كنترل كيفيت هوا در گفتگو با "مهر "

هواي تهران در وضعيت سالم قرار دارد

كارشناس كنترل كيفيت هوا گفت : بروز شرايط مطلوب جوي ، وزش بادو عدم انباشت آلاينده ها در روزهاي اخير موجب شد كه طي امروز شاخص كيفيت هوا به لحاظ كليه آلاينده ها در وضعيت سالم و در برخي مناطق در وضعيت پاك قرار بگيرد .

مهندس حسين حسن خاني در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت : وزش باد بسيار مناسب و جا به جايي جبهه هواي گرم و سرد طي روزهاي پاياني هفته گذشته  شرايط هوا را مطلوب ساخت به طوريكه در حال حاضر شاخص كيفيت هوا در تمامي مناطق 22 گانه شهرداري تهران  در وضعيت سالم قرار دارد .

 وي افزود :  همچنين افزايش ميانگين سرعت وزش باد طي شبانه روز گذشته  موجب شد تا ميزان كليه آلاينده ها خصوصا منواكسيد كربن در اكثر نقاط شهر در حد مجاز باقي بماند .

اين كارشناس در ادامه اظهار داشت : با استناد به گزارش سازمان هواشناسي مبني بر آسماني صاف تا قسمتي ابري همراه با وزش باد انتظار مي رود كه هواي سالم و پاك تا 24 ساعت آينده نيز ميهمان تهراني ها باشد .

 

کد مطلب 39430

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها