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۱۴ فروردین ۱۳۹۶، ۹:۵۳

رییس اداره مسافراداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان زنجان:

۶۰ هزار مسافر طی ایام نوروز در زنجان جا به جا شدند

۶۰ هزار مسافر طی ایام نوروز در زنجان جا به جا شدند

زنجان- رییس اداره مسافراداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان زنجان گفت:از ۲۵ اسفند ماه سال گذشته تا سیزدهم فروردین ماه سالجاری ۶۰ هزار و ۳۴۹ مسافر دراستان زنجان جا به جا شدند.

حسین اسکندری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در سیزدهم فروردین ماه سالجاری هزار و ۱۴۰ مسافر در قالب ۱۱۵ سفر در استان زنجان جا به جا شده اند. 

وی اظهار کرد: از ۲۵ اسفند ماه سال گذشته تا سیزدهم فروردین ماه سالجاری ۶۰ هزار و ۳۴۹ مسافر در قالب ۸ هزار و ۷۳ سفر در استان زنجان جا به جا شده اند. 

رییس اداره مسافراداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان زنجان گفت:طی روز گذشته ۷۶ بلیط به صورت اینترنتی و ۶۴۳ بلیط به صورت حضوری در استان پیش فروش شده است. 

اسکندری تاکید کرد:از۲۵ اسفند ماه سال گذشته تا سیزدهم فروردین ماه سالجاری هزار و ۵۷۴ بلیط به صورت اینترنتی و ۱۶ هزار و ۵۶۲ بلیط به صورت حضوری در استان پیش فروش شده است. 

وی از فعالیت ۳۵ شرکت و موسسه مسافربری فعال به صورت تک منظوره، دو منظوره و سه منظوره در زنجان خبر داد.

وی تاکید کرد: پیش‌فروش حضوری بلیت با ایجاد گیشه اختصاصی در محل فعالیت شرکت‌ها مستقر در پایانه‌ها و با دایر کردن تعداد مناسبی از دفاتر متمرکز در سطح شهر و تعیین ساعات کار مناسب و کافی برای آنها، توأم با پیش فروش اینترنتی مشترکا از ۱۵ اسفند  انجام می شود. 

رئیس اداره مسافربری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان زنجان گفت: همشهریان  برای بلیط رفت وبرگشت سفر خود برنامه ریزی داشته باشند وهمشهریان می تواند برای تهیه اینترنتی بلیط به سایت شرکت های حمل ونقل ویا www.payaneh.ir مراجعه نمایند.

کد مطلب 3943000

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