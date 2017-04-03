۶۰ هزار مسافر طی ایام نوروز در زنجان جا به جا شدند

حسین اسکندری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در سیزدهم فروردین ماه سالجاری هزار و ۱۴۰ مسافر در قالب ۱۱۵ سفر در استان زنجان جا به جا شده اند.

وی اظهار کرد: از ۲۵ اسفند ماه سال گذشته تا سیزدهم فروردین ماه سالجاری ۶۰ هزار و ۳۴۹ مسافر در قالب ۸ هزار و ۷۳ سفر در استان زنجان جا به جا شده اند.

رییس اداره مسافراداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان زنجان گفت:طی روز گذشته ۷۶ بلیط به صورت اینترنتی و ۶۴۳ بلیط به صورت حضوری در استان پیش فروش شده است.

اسکندری تاکید کرد:از۲۵ اسفند ماه سال گذشته تا سیزدهم فروردین ماه سالجاری هزار و ۵۷۴ بلیط به صورت اینترنتی و ۱۶ هزار و ۵۶۲ بلیط به صورت حضوری در استان پیش فروش شده است.

وی از فعالیت ۳۵ شرکت و موسسه مسافربری فعال به صورت تک منظوره، دو منظوره و سه منظوره در زنجان خبر داد.

وی تاکید کرد: پیش‌فروش حضوری بلیت با ایجاد گیشه اختصاصی در محل فعالیت شرکت‌ها مستقر در پایانه‌ها و با دایر کردن تعداد مناسبی از دفاتر متمرکز در سطح شهر و تعیین ساعات کار مناسب و کافی برای آنها، توأم با پیش فروش اینترنتی مشترکا از ۱۵ اسفند انجام می شود.

رئیس اداره مسافربری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان زنجان گفت: همشهریان برای بلیط رفت وبرگشت سفر خود برنامه ریزی داشته باشند وهمشهریان می تواند برای تهیه اینترنتی بلیط به سایت شرکت های حمل ونقل ویا www.payaneh.ir مراجعه نمایند.