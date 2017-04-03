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۱۴ فروردین ۱۳۹۶، ۹:۵۱

رئیس پلیس راه خراسان جنوبی خبر داد:

ترافیک روان جاده های خراسان جنوبی/وقوع ۶فقره تصادف در۲۴ساعت گذشته

ترافیک روان جاده های خراسان جنوبی/وقوع ۶فقره تصادف در۲۴ساعت گذشته

بیرجند- رئیس پلیس راه خراسان جنوبی از وقوع شش فقره تصادف در محورهای مواصلاتی استان طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد و گفت: ترافیک در محورهای استان روان است.

سرهنگ حسین رضایی در گفتگو با مهر اظهارکرد: هم اکنون وضعیت ترافیکی استان روان است و مشکل خاصی مشاهد نمی‌شود.

وی با بیان اینکه طرح نوروزی تا پایان روز ۱۵ فروردین ماه ادامه دارد، گفت: ۳۰درصد مسافران در حال بازگشت از سفر هستند.

وی با بیان اینکه خوشبختانه طی ۲۴ ساعت گذشته تصادف منجر به فوت در محورهای استان نداشته‌ایم، بیان داشت: در ۲۴ ساعت گذشته ۶ فقره تصادف جرحی در جاده های استان رخ داده که در این تصادفات هشت نفر مجروح شده‌اند.

 رئیس پلیس راه خراسان جنوبی از رانندگان خواست با توجه به کویری بودن جاده های استان با صبر حوصله و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در جاده‌ها تردد کنند .

کد مطلب 3943004

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