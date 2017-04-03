پرتره اندی وارهول از «مائو» ۱۲.۷ میلیون دلار فروخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، این اولین بار است که یکی از پرتره های وارهول که بنیانگذار حزب کمونیست چین را به تصویر کشیده است در یکی از سرزمین های قلمرو چین به فروش رفته است. پیش از این مقامات چینی از نمایش نسخه های دیگر این پرتره در چین جلوگیری کرده اند.

این تابلو را که در ابتدا ۱۵ میلیون دلار قیمت گذاری شده بود، یک مجموعه دار آسیایی خریده که نامش فاش نشده است.

در اولین نمایشگاه آثار اندی وارهول در چین که چهار سال پیش برگزار شده بود، جای پرتره های «مائو» خالی بود.

به تصویر کشیدن رهبر و بنیانگذار جمهوری خلق چین، در این کشور محدودیت هایی دارد و در مواردی سانسور می شود.

پرتره های اندی وارهول از مائو که بر مبنای عکسی در «کتاب کوچ سرخ» مائو کشیده شده است، از مشهورترین تصاویر تاریخ هنر قرن بیستم به شمار می روند.

اندی وارهول مجموعه پرتره های «مائو» را در سال ۱۹۷۲ آغاز کرد، وقتی که پس از سفر نیکسون، رییس جمهور وقت آمریکا به پکن روابط میان این دو کشور با پایان جنگ سرد عادی شد.

پرتره های اندی وارهول از مرلین مونرو، ژاکلین کندی و الیزابت تیلور شهرت جهانی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، موزه هنرهای معاصر تهران نیز آثار ارزشمندی از اندی وارهول در اختیار دارد که این روزها اثری از او در مجموعه نمایشی «بخشی از گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران» روی دیوار رفته است.