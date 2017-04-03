عملکرد ستاد تسهیل و شورای قضائی البرز مطلوب است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند در دیدار نوروزی با نماینده ولی‌فقیه در استان البرز، استاندار و مدیران دستگاه‌های اجرایی که صبح دوشنبه در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد با اشاره به اینکه عملکرد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان البرز در سال گذشته قابل‌تقدیر است، اظهار کرد: این ستاد مصوبات ویژه‌ای در راستای رفع موانع تولید داشته که از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی بابیان اینکه این ستاد باید فعال‌تر از گذشته در استان اقدامات لازم را انجام دهد، گفت: عملکرد شورای قضائی استان در سال گذشته نیز پیرو دفاع از تولیدکنندگان و رفع مشکلات این بخش مطلوب و قابل قدردانی ارزیابی‌شده است.

نماینده مردم کرج، اشتهارد، فردیس و آسارا در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: برگزاری منظم جلسات شورای برنامه‌ریزی و اقتصاد مقاومتی از دیگر اقدامات مطلوب انجام‌گرفته طی سال گذشته بوده است.

وی با تأکید بر لزوم ارائه اقدامات انجام‌گرفته در خصوص اقتصاد مقاومتی در استان البرز، تصریح کرد: شورای شهر و شهردار کرج نیز در بحث اقدامات عمرانی عملکرد خوبی را از خود به منصه ظهور گذاشته است.

کولیوند با اعلام اینکه بر اساس قانون، نظارت بر انتخابات شورای شهر و روستایی بر عهده نمایندگان مجلس شورای است، گفت: امسال انتخابات شورهای ۵ و ۷ نفره به‌صورت الکترونیکی برگزار می‌شود.

وی بابیان اینکه باید مشکلات موجود به منظور برگزاری انتخابات بدون حاشیه‌ به نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام شود، گفت: باید قانون را رعایت کرده و در راستای احقاق حقوق مردم قدم‌های محکم و ثابتی برداشت.

نماینده مردم کرج، اشتهارد، فردیس و آسارا در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: باید فضاسازی لازم در خصوص افزایش مشارکت مردمی در عرصه انتخابات صورت گیرد چراکه ایجاد فضای دوقطبی در جامعه به نفع هیچ فردی نیست.