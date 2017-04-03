به گزارش خبرنگار مهر، انجمن هندبال ساحلی ایران ۲۴ بازیکن را به اردوی سوم تیم ملی فراخوانده است. نفرات دعوت شده عبارتند از:

وحید عرب‌زاده، پوریا قلی‌پور، مهدی خوش‌قدم، مسعود محسنی، شهرام حسینی، مهدی رزاق‌پور، مصطفی داوری، شهاب صادق‌زاده، وحید هاشمی، امیرحسین سالمی، حسین رحمتی، میلاد حمیدی‌فر، جواد دلجو، محمد خانی، امین کاظمی، امیرکرمی، مسلم زلفی، عباس اسدزاده، حسن ضامنی، رسول دهقان، مهدی قاسمی، علی بکماز، بهنام قاسمی و رضاعلی خاکپور.

مرحله سوم اردوی تیم ملی هندبال ساحلی از سه‌شنبه ۱۵ فروردین ماه در اصفهان آغاز و تا پایان هفته دنبال می‌شود.

مسابقات هندبال ساحلی قهرمانی آسیا ۱۷ تا ۲۴ اردیبهشت ماه در تایلند برگزار می‌شود و تیم ملی خود را برای این مسابقات آماده می‌کند. سه تیم اول این رقابت‌ها جواز حضور در مسابقات قهرمانی جهان روسیه در سال ۲۰۱۸ را بدست می‌آورند.