برگزاری آیین اعتکاف در ۸۵ مسجد استان ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد فتاحی با بیان اینکه ثبت نام معتکفین به صورت اینترنتی از هفته گذشته آغاز شده است، افزود: علاقه مندان می توانند تا ۲۱ فروردین ماه از طریق سایت اینترنتی ثبت نام معتکفین به نشانی http://www.etekaf-ilam.ir ‏اقدام کنند.

وی با بیان اینکه سال گذشته شش هزار و ۴۰۰ نفر در این استان در آیین معنوی اعتکاف شرکت کردند، افزود: پیش بینی می شود امسال همین تعداد در این آیین معنوی شرکت کنند.

فتاحی اقامه نماز جماعت، برپایی آیین های جشن میلاد امام علی(ع)، قرائت ادعیه، اعمال ام داوود و آیین جشن میلاد حضرت زینب (س) را از برنامه های پیش بینی شده برای معتکفان در مساجد اعلام کرد.

ایام البیض از سحرگاه ۱۳ رجب آغاز می شود و به مدت سه روز ادامه خواهد داشت.