هیچگونه محدودیتی در خصوص توزیع گوشت در کرمان وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی استان کرمان، عباس سعیدی گفت: در راستای سیاست های تنظیم بازار و به منظور حمایت از مصرف کنندگان این سازمان اقدام به عرضه گوشت مرغ منجمد، میوه و برنج و شکر کرد.

وی افزود: هیچگونه محدودیتی در خصوص توزیع گوشت وجود ندارد و گوشت مرغ مذکور از نوع داخلی و از تولیدکنندگان استان در مقاطع مازاد تولید خریداری و ذخیره سازی شده است.

سعیدی با اشاره به توزیع میوه شب عید در استان کرمان گفت: ۵۱۵ تن سیب درختی از ارومیه و ۷۰۰ تن پرتقال داخلی از منطقه جیرفت و ۷۰۰ تن پرتقال وارداتی برای ایام پایانی سال ۹۵ و نوروز ۹۶ تامین و ذخیره سازی شد که توزیع میوه از تاریخ ۲۶ اسفند در بیش از ۱۰۰ غرفه در مرکز استان و شهرستانها آغاز و تا نیمه فروردین۹۶ ادامه دارد.

وی با تاکید بر اینکه ذخیره میوه به اندازه کافی وجود دارد، افزود: تاکنون مقدار ۴۰۰ تن سیب درختی و ۹۷۰ تن پرتقال توزیع شده است و روزانه بیش از ۵۰ تن پرتقال و ۱۰ تن سیب درختی در شهر کرمان توزیع می شود که این امر تاثیر بسیار چشمگیری بر تنظیم بازار میوه داشته و از رشد قیمت جلوگیری کرده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان افزود: جهت تنظیم بازار ۹۲۰ تن شکر و ۱۶۰۰ تن برنج در بازار توزیع شد.