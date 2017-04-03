افزایش ۱۴ درصدی اسکان مسافران نوروزی در آران و بیدگل

محمود منصوری در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ۲۹ اسفندماه ۹۵ تا ۱۳ فروردین ۹۶ حدود پنج هزار و ۵۰۰ نفر در ۲۵ محل اسکان فراهم شده توسط ستاد اسکان فرهنگیان آران و بیدگل مستقر شده اند.

وی با اشاره به اهمیت ماندگاری مسافر در شهر نیز افزود: در نوروز امسال همچنین از نظر مدت اقامت مسافران ۱۲ درصد افزایش نسبت به نوروز قبل مشاهده می شود که این نشان از پتانسل های بالای گردشگری در شهرستان آران و بیدگل است.

دبیر ستاد اسکان فرهنگیان آران و بیدگل تصریح کرد: امسال ۲۴ مدرسه برای اسکان مسافران نوروزی آران و بیدگل آماده شده بود که در ایام تعطیلات نوروز ۹۴۱ اتاق توسط مسافران رزرو شد.

وی اظهار کرد: از این تعداد، چهار باب کلاس به صورت رزرو و برای اسکان سرریز مسافران اختصاص یافته بود. همچنین یک باب مدرسه‌ هشت کلاسه در شهر ابوزیدآباد و شش مدرسه در نوش آباد نیز برای پذیرایی از مسافران نوروزی آماده شده است.