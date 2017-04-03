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۱۴ فروردین ۱۳۹۶، ۱۰:۴۲

اروپا مرکز سوء استفاده از کودکان در فضای مجازی است

اروپا مرکز سوء استفاده از کودکان در فضای مجازی است

گزارش یکی از نهادهای کشور انگلستان که بر جرایم اینترنتی نظارت دارد، نشان می دهد که در یک سال گذشته فضای مجازی اروپا به اصلی ترین عرصه برای ترویج سوء استفاده جنسی از کودکان تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، گزارش سالانه نهاد انگلیسیِ بنیاد نظارت بر اینترنت (IWF)، نشان می دهد که اروپا به بزرگترین مرکز حال حاضر جهان برای نشر تصاویر و ویدئوهای غیر اخلاقی تبدیل شده است که به ترویج سوء استفاده جنسی از کودکان می پردازند.

طبق این گزارش، با ۱۹ درصد افزایش نسبت به سال پیش، اروپا بازار حدود ۶۰ درصد از تصاویر و فیلم های مستهجنی است که با سوء استفاده از کودکان تهیه می شوند.  

در این میان، هلند بیشترین مقدار از این محتویات غیر اخلاقی را در اختیار دارد.

این در حالی است که آمریکای شمالی در یک سال گذشته در مقایسه با اروپا وضعیت به مراتب بهتری داشته و با جرایم کمتری در این حوزه روبرو بوده است.

به این ترتیب در مقایسه با آمریکای شمالی، در حال حاضر اروپا است که به مرکز ترویج فیلم ها و تصایر مستهجنی که کودکان، پورن استارهای آن را تشکیل می دهند، تبدیل شده است.

این در حالی است که در سال ۲۰۱۵، آمریکای شمالی بازار حدود ۵۷ درصد از این گونه فیلم ها و تصاویر غیر اخلاقی را در اختیار داشت و در سال ۲۰۱۶، این رقم به ۳۷ درصد کاهش یافت.

طبق گزارش موجود، در فضای مجازی اروپا با احتساب روسیه و ترکیه، تعداد ۳۴ هزار و ۲۱۲ صفحه غیر مجاز به ترویج سوء استفاده از کودکان اختصاص دارد.

کد مطلب 3943030
مریم خرمایی

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