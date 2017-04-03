افزایش ۱۸ درصدی بارندگی در چهارمحال و بختیاری

شاهرخ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بارندگی در چهارمحال و بختیاری ۱۸ درصد افزایش یافته است، اظهار داشت: بارندگی در این استان نسبت به سال زراعی گذشته ۱۸درصد افزایش داشته است.

وی عنوان کرد: میزان بارش سال زراعی جاری استان چهارمحال و بختیاری به ۴۷۵ میلی متر رسیده است.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری در ادامه با اشاره به پیش بینی آب و هوای استان طی روزهای آینده، اظهار داشت: بررسی نقشه های پیش یابی عددی بیانگر ادامه فعالیت متناوب سامانه بارشی تا اواخر وقت روز دوشنبه در سطح استان است.

وی عنوان کرد: طی این مدت رگبارورعدوبرق، گاهی وزش باد نسبتا شدید، تگرگ در مناطق مستعد و بارش برف در ارتفاعات شمال استان پیش بینی می شود.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: شدت بارش ها برای نواحی غربی و جنوبی استان است.