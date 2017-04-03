به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی خزاعی صبح دوشنبه در دیدار نوروزی کارکنان اداره آموزش و پرورش با اشاره به اهمیت زمان و استفاده از فرصت ها، اظهار داشت: موفقیت انسان در گرو آن است که در زندگی برای خود اولویت ها را مشخص و از پرداختن به کارهای غیرضرور و کم اهمیت پرهیز کند.

خزاعی با بیان اینکه زمان تنها ثروتی است که به همه‌ انسان ها به طور یکسان داده شده است، افزود: نحوه‌ استفاده از زمان و فرصت ها سرنوشت انسان را رقم می زند و او را در مسیر موفقیت یا شکست قرار می دهد.

وی داشتن هدف را بهترین راه استفاده از زمان خواند و عنوان کرد: هدف مندی و داشتن برنامه، دو عامل مهم در کسب موفقیت هستند.

خزاعی با بیان اینکه برای داشتن زندگی شایسته و موفق باید مهارت هایی داشت، افزود: تفکر، خلاقیت و نوآوری از جمله این مهارت ها هستند که باعث رشد انسان و جامعه می شوند.

وی همکاری و کارتیمی، درک و تعامل فرهنگی، ارتباط و فناوری و آموزش مستمر را از دیگر مهارت‌ها دانست و عنوان کرد: جریان تحول علمی خیلی سریع است و ما هیچگاه از یادگیری بی‌نیاز نیستیم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان در ادامه با اشاره به نام گذاری سال جدید با عنوان «اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال» از سوی مقام معظم رهبری، عنوان کرد: مجموعه‌ آموزش و پرورش به عنوان مهم‌ترین نهاد آموزشی و فرهنگی نقش موثری در فرهنگ سازی برای تحقق اقتصاد مقاومتی دارد.

خزاعی همچنین با اشاره به انتخابات پیش روی ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا، گفت: تکلیف عمومی همه‌ ما حضور در صحنه‌ انتخاب و دعوت دیگران به مشارکت حداکثری در پای صندوق‌های رأی است.