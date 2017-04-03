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۱۴ فروردین ۱۳۹۶، ۱۰:۵۰

انتشار نخستین تصاویر از تازه ترین کپسول فضایی

انتشار نخستین تصاویر از تازه ترین کپسول فضایی

شرکت موشک سازی بلواوریجین نخستین تصاویر از کپسول فضایی را منتشر کرده است. قرار است سال آینده تعداد توریست با این کپسول به فضا سفر کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پاپ ساینس، شرکت بلواوریجین که در اصل به جف بزوس(صاحب شرکت آمازون) تعلق دارد، به تازگی تصاویری از کپسول توریستی فضایی خود را منتشر کرده است.

فضای داخلی این کپسول که New Shepard نام دارد، جادار به نظر می رسد. New Shepard گنجایش شش نفر را دارد و مسافران می توانند از پنجره های بزرگ آن به طور کامل فضا را تماشا کنند.

در حقیقت فضای داخلی کپسول بلو اوریجین  معادل ۱۴ مترمربع است، بنابراین مسافران می توانند هنگام بی وزنی، به راحتی در آن معلق شوند.

سیستم ارسال New Shepard شامل یک کپسول است که روی یک موشک نصب می شود و مسافر و بار را به ارتفاع ۱۰۰متری بالای زمین می فرستد. این دو وسیله همراه یکدیگر به فضا فرستاده می شوند.  سپس کپسول از موشک جدا شده و به آرامی در فضا رها می شود. پس از چند دقیقه سقوط آزاد کپسول به آرامی و با چترهای نجات به زمین فرود می آید.

جالب آنکه موشک و کپسول برای چند بار استفاده ساخته شده اند.  به این ترتیب شرکت می تواند بارها موشک و کپسول توریستی را به فضا بفرستد.

 پیش بینی می شود آزمایش New Shepard در سال جاری انجام شود. البته شرکت تاکنون قیمت دقیقی برای سفرهای فضایی خود مشخص نکرده است.

کد مطلب 3943045
شیوا سعیدی

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