تکمیل زنجیره تولید برای جلوگیری از خام فروشی سنگ آهن

به گزارش خبرگزاری مهر از ایمیدرو(سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران)، مهدی کرباسیان ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: مهم‌ترین فعالیت ایمیدرو، بهره برداری از طرح ‌های نیمه تمام بخش معدن و صنایع معدنی است تا در تکمیل زنجیره تولید به اهداف تعیین‌شده دست یابیم.

وی ادامه داد: از جمله این طرح ها، طرح آلومینیوم جنوب است که با وجود مشکلات مالی، توانستیم باقی پیش پرداخت سهم ۴۹ درصدی ایمیدرو را پرداخت کنیم‌ و طبق پیش بینی صورت شده، این کارخانه در موعد مقرر به تولید خواهد رسید.

رئیس هیات عامل ایمیدرو با بیان اینکه طی دولت یازدهم، ۷۳طرح در مراحل مختلف اجرایی یا راه اندازی قرار گرفته اند، خاطرنشان کرد: از شهریور سال ۹۲ به این سو، این تعداد طرح در ۳ وضعیت راه اندازی، آماده افتتاح یا واگذاری قرار گرفتند.

وی ادامه داد: طی این مدت، ۲۴هزار میلیارد تومان طرح نیمه تمام در اختیار داشتیم در حالی که اکنون هیچ طرح معطل یا راکد نداریم.

کرباسیان با اشاره به اینکه جلوگیری از خام فروشی یکی از اهداف و سیاست‌های کلان دولت و تاکیدات رهبر معظم انقلاب است، گفت: برنامه‌ریزی‌ گسترده و دقیقی در این زمینه انجام شده که یکی از بارزترین آنها در بخش سنگ آهن است. به طوری که طی سال ۹۲، صادرات سنگ آهن ۲۳ میلیون تن بود و خوشبختانه سال گذشته و امسال بسیار کاهش داشته است. این کاهش به دلیل تکمیل زنجیره‌ تولید یعنی توسعه کارخانه‌های کنسانتره و گندله سازی در این بخش بوده است.

وی ادامه داد: با توجه به این شرایط، پیش‌بینی می‌کنیم با تکمیل زنجیره تولید، توازن تولید در سنگ‌آهن، کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی برقرار شود و اصولا صادرات سنگ آهن مقرون به صرفه نباشد. به این ترتیب خام‌فروشی در این بخش نیز پایان خواهد یافت.

رئیس هیات عامل ایمیدرو خاطرنشان کرد: اگر هم در بخشی، خام فروشی دیده می‌شود که معتقدم بسیار ناچیز است، باید دید که اصولا تولید در آن بخش توجیه اقتصادی داشته یا خیر؟ در برخی موارد، سرمایه‌گذاری برای تولید، اقتصادی نیست. پس صادرات ماده به صورت خام تنها راهکار است که از آن استفاده می‌شود.