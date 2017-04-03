جشنواره «پستو» در دانشگاه علم و صنعت برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، پنجمین دوره جشنواره سراسری پستو در بخش های داستان کوتاه، نمایشنامه نویسی و شعر در سه بخش آزاد ، کلاسیک و ترانه برگزار می شود.

جشنواره پستو از رویداد های مهم فرهنگی دانشگاه های سراسری کشور به شمار می آید و هر ساله دانشجویان مشتاق و با استعداد زیادی آثار خود را برای این جشنواره ارسال می کنند.

این جشنواره از ابتدای فروردین تا ۲۳ فروردین سال جاری ادامه خواهد داشت و در پایان مطابق معمول هر دوره در مراسم اختتامیه ای در اردیبهشت ماه ،از برگزیدگان هر بخش تقدیر شده و جوایز نفیسی اهدا می شود. شرکت در این جشنواره برای تمامی دانشجویان، آزاد است.

دانشجویان می توانند تا بیست و سوم فروردین ماه آثار خود را برای شرکت در جشنواره به سامانه جشنواره ارسال کنند.