به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید طهائی در دیدار نوروزی با نماینده ولیفقیه، نمایندگان مردم استان البرز در مجلس شورای اسلامی و مدیران دستگاههای اجرایی که صبح دوشنبه در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، ضمن تبریک سال نو و گرامیداشت یاد و خاطر شهدای انقلاب اسلامی و شهدای هشت سال دفاع مقدس، اظهار کرد: سال جاری بانام و یاد حضرت فاطمه زهرا (س) آغاز شد، امید است با توسل به ائمه اطهار (ع) سالی پر خیروبرکت را پیش رو داشته باشیم.
وی بابیان اینکه امسال تحت عنوان اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نامگذاری شده است، افزود: در سال جاری دو انتخابات مهم شورای شهر و روستا و انتخابات ریاست جمهوری را پیش روداریم، ایجاد بستر برگزاری هر چهبهتر این دو رویداد مهم در استان البرز در دستور کار قرار دارد.
استاندار البرز خاطرنشان کرد: با رعایت قوانین حاکم در هر بخش مشکلی در هیچ حوزهای به وجود نمیآید، امیدواریم خطوط قرمز نظام، انقلاب و مردم توسط افراد رعایت شود.
وی با تأکید بر اینکه شعارهای داوطلبان و کاندیداهای شورای شهر و روستا باید بر اساس قوانین و در حیطه وظایف آنها ارائه شود، تصریح کرد: باید عوامل ایجاد اتحاد در جامعه احصا و به اطلاع عموم مردم رسانده شود.
طهائی با اعلام اینکه درصدد هستیم فعالیت حوزه اشتغال و تولید بیش از گذشته صورت گیرد، افزود: بهطورقطع در جهت اجرایی شدن شعار سال مطرحشده توسط مقام معظم رهبری از توان صددرصدی خود بهره خواهیم گرفت.
وی تحقق سیاستهای کلان اقتصاد مقاومتی مدنظر مقام معظم رهبری را منوط به تلاش همگانی و عزم ملی دانست و ادامه داد: رسانهها نیز در راستای این مهم نقش مهم و تأثیرگذاری دارند چراکه تغییر الگوی مصرف مردم بهتنهایی امکانپذیر نخواهد بود.
استاندار البرز با اشاره به اینکه همه دستگاههای اجرایی و اقشار مختلف مردمی باید در رابطه با اقتصاد مقاومتی گزارش داده چراکه این امر بدون کمک مردم امکانپذیر نخواهد بود، گفت: خوشبختانه برای رفع موانع تولید اقدامات شایان توجهی در استان صورت گرفته است.
وی با اشاره به ظرفیتهای استان البرز، بیان کرد: پذیرش سه طرح صادراتی البرز در جشنواره بهترین صادرکنندگان کشور ازجمله موفقیتهای کسبشده این استان محسوب میشود.
طهائی گفت: استان البرز در ایام نوروز معبر و گذرگاه مسافران بیشماری بود، خوشبختانه ستاد نوروزی در این ایام فعالیت خوبی را از خود به منصه ظهور گذاشتند.
وی با اشاره به دریافت تنها مدال افتخار تولید کشور توسط تولیدکننده البرزی، افزود: مطرحشدن ۱۳ طرح در جشنواره خوارزمی کشور که ۴ طرح منتخب از استان البرز بوده است از دیگر موفقیتهای این استان محسوب میشود.
طهائی ادامه داد: رشد ۳۲ درصدی تعداد معافیتهای گمرک، رشد ۱۴۹ درصدی اشتغال صنعتی و رتبه اول کشوری در تولید گل لاله ازجمله ظرفیتهای این ستان به شمار میآید.
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