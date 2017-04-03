آغاز ثبت نام از معتکفان در شهرستان اسدآباد

حجت‌الاسلام حسین گروسی در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز نام‌نویسی متقاضیان شرکت در مراسم اعتکاف در این شهرستان خبر داد و اظهار داشت: ثبت‌نام از داوطلبان شرکت در آیین معنوی اعتکاف رجبیه از چهاردهم فروردین‌ماه در شهرستان شروع شده و بر اساس برنامه تا بیستم این ماه ادامه خواهد داشت.

وی در ادامه افزود: مراسم اعتکاف همزمان با ایام البیض (سیزدهم تا پانزدهم ماه رجب) مصادف با بیست و دوم تا بیست و چهارم فروردین‌ماه برگزار می‌شود.

گروسی عنوان کرد: اجرای برنامه‌های قرآنی، برگزاری گفتمان‌های دینی، برپایی حلقه‌های صالحان و مسابقات فرهنگی، تلاوت روزانه سوره یس بعد از نماز صبح و بین نماز ظهر و عصر، اصلاح قرائت نماز، هماهنگی با قاریان و مرتلین حاضر در مراسم به‌منظور تلاوت سوره‌ها و آیات قرآن کریم مربوط به اعمال ام داوود، اجرای زنده اذان در مساجد و غیره برخی از برنامه‌های مذهبی فرهنگی است که همزمان با ایام اعتکاف با هدایت و مدیریت روحانیان مبلغ در مساجد میزبان معتکفان برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه مراسم اعتکاف امسال با استقبال بیشتری روبرو خواهد شد، عنوان کرد: شرکت در اعتکاف یک فرصت منحصر به‌فرد برای همه و به خصوص جوانان است.

وی با بیان اینکه از همه آحاد مردم و به خصوص جوانان برای شرکت در این مراسم معنوی دعوت می‌کنیم، ادامه داد: باید از فرصت‌های به دست آمده استفاده کرد کمااینکه اعتکاف یکی از مهمترین فرصت ها برای نزدیک کردن دل‌ها به خداوند متعال است.