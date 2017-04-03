به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احمد انتظاری صبح دوشنبه در جمع طلاب و روحانیون حوزه علمیه برادران اسداباد با اشاره به نامگذاری سال جدید با موضوع امور اقتصادی عنوان کرد: توجه به مطالبات رهبر معظم انقلاب و حرکت حول محور خواسته های ایشان به‌ویژه در نامگذاری سالها گره گشای مشکلات جامعه خواهد بود.

وی افزود: از سالهای گذشته رهبر معظم انقلاب با تیزبینی و تدبیر مسیر یک ساله کشور را با نامگذاری مشخص می‌کنند اما متأسفانه نسبت به خواسته های ایشان توجه کافی و عملی صورت نمی‌گیرد و به همین دلیل مشکلات جامعه و کشور برطرف نمی شود.

حجت الاسلام انتظاری با تأکید بر اینکه نقش حوزه های علمیه در تحقق اقتصاد مقاومتی غیر قابل انکار است، عنوان کرد: تحقیق، تبلیغ و مطالبه‌ گری در مورد اقتصاد مقاومتی مهمترین رسالت امروز روحانیان برای تحقق شعار سال است.

مدیر حوزه علمیه برادران شهرستان اسدآباد تبیین اقتصاد مقاومتی و روشن ساختن مرزهای مشترک آن با اقتصاد اسلامی را از وظایف روحانیان برشمرد.

وی عنوان کرد: روحانیان باید برای رفع وابستگی اقتصادی از دشمنان اسلام و مسلمانان، رسیدن به خوداتکایی و تولید مطابق با معیارهای اسلامی را برای مردم ایران، به صورت وظیفه ‌ای مهم و مقدس معرفی‌کند.