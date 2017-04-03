به گزارش خبرنگار مهر، ستوان دوم شهید «محسن طهماسبی» از پرسنل نیروی انتظامی که در راه برقراری امنیت پایتخت در تهران به شهادت رسید، اهل تویسرکان است.

پیکر پاک این شهید روز چهارشنبه ساعت ۱۰ صبح از میدان امام خمینی (ره) به سمت میدان شهید هرمزی تشییع و بعد از اقامه نماز برای خاکسپاری به بهشت زهرای تویسرکان منتقل خواهد شد.

همچنین مراسم یادبود این شهید روز چهارشنبه در مسجد اعظم تویسرکان برگزار خواهد شد.

شهید «محسن طهماسبی» یکی از دو مامور پلیس پایتخت است که در جریان تعقیب یک دستگاه پراید روی پل هجرت دچار حادثه شده و به شهادت رسیدند.