حجت فتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در سال ۹۴، ۶۵ میلیون تردد در محورهای مواصلاتی استان به ثبت رسیده بود که در سال ۹۵ با رشد ۹.۲ درصدی به ۷۱ میلیون تردد رسید.
وی افزود: با وجود افزایش ترددها، تصادفات در سال ۹۵ به نسبت سال ۹۴ در تعداد فوتی ۱۰ درصد و در تعداد تصادفات فوتی ۱۳ درصد کاهش را نشان میدهد.
رئیس پلیسراه استان متذکر شد: در عین حال در تصادفات جرحی نیز تعداد مجروحان هفت درصد و تعداد تصادفات ۱۵ درصد کاهشیافته است.
فتاحی معتقد است با همکاری مجموعه دستگاههای متولی ایمنی جادههای استان ارتقا یافته و در صورتی که همکاری و تعامل بین دستگاهی نبود، این نتیجه حاصل نمیشد.
وی با قدردانی از اطلاعرسانی رسانهها اضافه کرد: در سالهای اخیر رسانهها به ویژه خبرگزاریها اطلاعرسانی مطلوب داشتند و موجب شدند، در خصوص ایمنی جادهها فرهنگسازی مطلوبی صورت گیرد.
رئیس پلیسراه استان افزود: علاوه بر این رفتار ترافیکی رانندگان نیز با بهبود همراه است و رانندگان با احتیاط بیشتر و با برنامهریزی در جادهها سفر میکنند.
فتاحی در خصوص آخرین وضعیت محورهای مواصلاتی با توجه به بارش برف نیز افزود: تردد روان در جادهها جریان دارد و تمامی محورها باز است.
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