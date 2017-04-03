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۱۴ فروردین ۱۳۹۶، ۱۰:۴۴

در گفتگو با مهر مطرح شد:

برگزاری مراسم اعتکاف در۵۰ مسجد استان کرمانشاه/آغازثبت‌نام ازامروز

برگزاری مراسم اعتکاف در۵۰ مسجد استان کرمانشاه/آغازثبت‌نام ازامروز

کرمانشاه- معاون فرهنگی اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه، از آغاز ثبت‌نام برای مراسم معنوی اعتکاف در استان کرمانشاه از امروز ۱۴ فروردین خبر داد وگفت: این مراسم در ۵۰ مسجد برگزار می‌شود.

مجتبی فتح‌الهی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، از آغاز ثبت‌نام برای مراسم معنوی اعتکاف در استان کرمانشاه خبر داد و گفت: ثبت نام برای حضور در این مراسم معنوی از امروز دوشنبه ۱۴ فروردین آغاز شده و تا پنجشنبه ۱۷ فروردین ادامه دارد.

وی محل ثبت نام برای شهروندان شهر کرمانشاه را مسجد جامع کرمانشاه اعلام کرد.

معاون فرهنگی اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه، محل‌های در نظر گرفته شده برای مراسم اعتکاف را در شهرستان کرمانشاه مسجد جامع برای خواهران و مساجد آیت الله بروجردی و حاج شهباز خان برای برادران اعلام کرد.

وی افزود: سال های گذشته مسجد چهارمین شهید محراب ویژه خواهران، مسجد بقیه الله ویژه برادران و مسجد دانشگاه رازی نیز ویژه خواهران، کار برگزاری مراسم معنوی اعتکاف را بر عهده داشتند که برای امسال هنوز تصمیمی در مورد آنها گرفته نشده است.

فتح الهی نژاد از برگزاری مراسم معنوی اعتکاف در حدود ۵۰ مسجد استان (شهری و روستایی) خبر داد و این مراسم از سحر روز ۲۲ فرردین مصادف با ۱۳ رجب الی افطار روز ۲۴ فروردین ۱۵ رجب در مساجد مذکور برگزار می شود.

کد مطلب 3943079

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