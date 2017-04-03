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۱۴ فروردین ۱۳۹۶، ۱۱:۰۴

توسط صیادان گلستانی انجام شد؛

صید ماهی خاویاری ۶۰۰ کیلویی در دریای خزر

صید ماهی خاویاری ۶۰۰ کیلویی در دریای خزر

گرگان- فیل‌ماهی خاویاری با وزنی حدود ۶۰۰ کیلوگرم در آب‌های خزر توسط صیادان گمیشانی صید شد.

به گزارش خبرنگار مهر، یک فیل‌ماهی خاویاری با وزن حدودی ۶۰۰ کیلو و بیش از ۷۰ کیلوگرم خاویار روز یکشنبه توسط صیادان دو کومه گمیشانی صید شد.

خبر صید این ماهی در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و مسئولان شیلات گلستان ضمن تایید این خبر از ارائه جزئیات بیشتر به خبرنگار مهر خودداری کردند.

دریای خزر به‌عنوان بزرگ‌ترین منبع ماهیان خاویاری در جهان بیش از ۹۰ درصد خاویار جهان را تأمین می‌کند. «فیل‌ماهی»، «تاس‌ماهی روسی» یا «چالباش»، «تاس‌ماهی ایرانی» یا «قره‌برون»، «ماهی شیب» و ماهی «ازون‌برون» یا «سوروگا»، گونه‌های اصلی ماهیان خاویاری دریای خزر هستند.

در ایران کرانه‌های شرقی دریای خزر به‌ویژه سواحل بندر ترکمن از خلیج حسنقلی تا میانکاله مهم‌ترین محل صید ماهیان خاویاری است که به‌تنهایی نیمی از خاویار ایران در آنجا استحصال می‌شود.

گفتنی است، با توجه به در معرض انقراض بودن این گونه های نادر محدودیت های صید بسیاری برای ماهیان خاویاری در نظر گرفته شده است.

کد مطلب 3943095

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    نظرات

    • شهریار IR ۱۴:۴۰ - ۱۳۹۶/۰۱/۱۵
      1 1
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      این ماهی حداقل 50 سال عمرشه، یعنی متولد 1345، خیلی بزرگتر از من و شما این حیوون یک گنج به حساب میاد و نباید بخاطر طمع به 70 کیلو خاویار کشته بشه! گیریم خاویار ها رو هم فروختین!
    • محمد عبدالحسینی IR ۰۰:۵۵ - ۱۳۹۶/۰۱/۱۷
      0 0
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      داداش میلیاردی پول این حیوون شده خودت بودی طمع نمیکردی ؟
    • حسین احمدیان IR ۱۷:۲۲ - ۱۳۹۶/۰۱/۱۷
      1 0
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      اگه شیلات مسؤلیت صید ماهی رو داشته باشه باید بعد از تخلیه خاوایار ماهی رو دوباره به اب برگردونه
    • تقی IR ۰۸:۵۷ - ۱۳۹۶/۰۱/۲۰
      0 0
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      جالبه که میگن در معرض انقراضه، بعد میگن صید شده !

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