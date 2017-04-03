صید ماهی خاویاری ۶۰۰ کیلویی در دریای خزر

به گزارش خبرنگار مهر، یک فیل‌ماهی خاویاری با وزن حدودی ۶۰۰ کیلو و بیش از ۷۰ کیلوگرم خاویار روز یکشنبه توسط صیادان دو کومه گمیشانی صید شد.

خبر صید این ماهی در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و مسئولان شیلات گلستان ضمن تایید این خبر از ارائه جزئیات بیشتر به خبرنگار مهر خودداری کردند.

دریای خزر به‌عنوان بزرگ‌ترین منبع ماهیان خاویاری در جهان بیش از ۹۰ درصد خاویار جهان را تأمین می‌کند. «فیل‌ماهی»، «تاس‌ماهی روسی» یا «چالباش»، «تاس‌ماهی ایرانی» یا «قره‌برون»، «ماهی شیب» و ماهی «ازون‌برون» یا «سوروگا»، گونه‌های اصلی ماهیان خاویاری دریای خزر هستند.

در ایران کرانه‌های شرقی دریای خزر به‌ویژه سواحل بندر ترکمن از خلیج حسنقلی تا میانکاله مهم‌ترین محل صید ماهیان خاویاری است که به‌تنهایی نیمی از خاویار ایران در آنجا استحصال می‌شود.

گفتنی است، با توجه به در معرض انقراض بودن این گونه های نادر محدودیت های صید بسیاری برای ماهیان خاویاری در نظر گرفته شده است.