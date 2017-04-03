خانه تاریخی فروغ الملک بازگشایی شد/تشکیل دفترمطالعات هنرهای تجسمی

به گزارش خبرنگار مهر، در آغاز چهاردهمین سال تاسیس اولین موزه خصوصی هنرهای تجسمی درایران بار دیگر پس از یک وقفه این موزه و خانه تاریخی که در گذرسنگ سیاه جنب آرامگاه بی بی دختران قرار دارد بازگشایی شد و در نوروز ۹۶ مورد استقبال مسافران و گردشگران نوروزی قرار گرفت.

در پیوند با این رویداد مدیر این موزه در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: خانه فروغ الملک مربوط به اواخر دوران قاجار است و در بافت قدیمی شیراز، در محله سنگ سیاه و در پشت امامزاده بی بی دختران واقع شده است.

حسن مشکین فام در ادامه با اشاره به اینکه عمارت فروغ الملک در سال ۱۳۱۰ (اواخر دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی اول) توسط فروغ الملک قوامی (داماد قوام بزرگ) در زمینی به مساحت ۱۰۲۰ متر مربع در محور سنگ سیاه و در جوار بقعه بی بی دختران احداث شد، افزود: این بنا جهت استفاده مسکونی ساخته شده و شامل پاسدارخانه، آشپزخانه،‌ اسطبل، حمام و دو باب منزل مسکونی (مهمانسرای فدک فعلی و خانه فروغ الملک)‌ می باشد که خانه فروغ الملک در سه طبقه و شامل زیر زمین طبقه همکف و طبقه اول است که دارای دو بخش بیرونی و اندرونی با دو حیاط جداگانه، عمارت شاه نشین، حوضخانه، حمام، آشپزخانه و … است .

وی یادآوری کرد: خانه تاریخی نامبرده در دو قسمت شمال و جنوب دو اتاق پنج دری دارد؛ در ضلع شمال غربی سالن اصلی ساختمان به نام شاه نشین قرار دارد که دارای پنجره های گره کاری است. این شاه نشین به وسیله حوضخانه ای هشت ضلعی به قسمت اندرونی متصل می شود. هنر نقاشی روی سقف ها یادآور هنر دوره زندیه است. اسکلت و ساختار اصلی بنا در پی سنگ با ملات گچ، دیوارها آجر با ملات گچ و خاک و در سقف تیرهای چوبی با پوشش گل و خاک و کاه گل می باشد. تزیینات این بنا شامل تزیینات آجری، تزیینات کاشی کاری، نقاشی های سقف و نقوش بر روی سنگ ها به صورت حجاری شده می باشد.

مشکین فام که در عین حال سالهاست در زمینه مستندنگاری هنرمندان فارس کوشاست و نگارخانه هنر معاصر شیراز را هم اداره می کند، عنوان کرد: در خانه فروغ الملک قوامی موزه هنر مشکین فام برقرارست که نخستین موزه خصوصی در زمینه هنرهای تجسمی در ایران به شمار می رود.

وی پیرامون اینکه موزه موجود در خانه فروغ الملک از بخشهای مختلفی تشکیل شده اظهار کرد: اشیای موجود در موزه شامل صدها قطعه اثر هنری است که طی بیش از نیم قرن با تلاش و سرمایه خانواده مشکینفام با عشق و علاقه تهیه و گردآوری شده و شامل دو بخش عمده است :

این هنرمند و پیشکسوت هنرهای تجسمی درباره آثار هنری خانواده مشکین فام که در این خانه تاریخی نگهداری می شود ادامه داد: برخی آثار هنرمندان معاصر فارس است و آثار موجود برحسب نوع اثر، تکنیک یا زمان خلق اثر در قالب بخشهای مجزا تقسیم شده و در معرض نمایش قرار گرفته است.

وی به بخش آثار حجاری و نقش برجسته موزه نامبرده اشاره کرد و افزود: در این بخش کارهای استاد حاج حبیب مشکینفام (۱۳۸۰ _ ۱۲۹۴) بر روی سنگ های مختلف از جمله مرمر قرار دارد که شامل نقوش گل، حیوان، متون اسلامی ازجمله آیات قرآن است که به دو شیوه «گود» و «برجسته» طراحی، خوشنویسی و کنده کاری شده است.

مشکین فام در ادامه گفت: بخش خوشنویسی موزه شامل سه قسمت متفاوت اما به هم پیوسته است که آثار خوشنویسی استاد حبیب مشکین فام، آثار خوشنویسی محفل هنری حاج حبیب مشکین فام و آثار اساتید بزرگ خوشنویسی فارس و ایران را در بر می گیرد.

او همچنین بخش نقاشی موزه مشکین فام را معرفی کرد و افزود: نقاشی های موزه شامل مجموعه بسیار نفیس و متنوعی از آثار هنرمندان معاصر فارس است؛ در این بخش آثار ۳۰ هنرمند که معرف سه نسل از نقاشان معاصر فارس هستند، به نمایش درآمده است. این هنرمندان عبارتند از : حسام ابریشمی، بیژن بهادری کشکولی، علی اصغر تجویدی، خلیل توللی، قاسم حقیقی، بهرام خائف، بهنام خاوران، بهرام دبیری، عباس دریسی، مهدی رضاییان، کاظم رضاییان، قاسم روزخوش، حسن زارع، غلامحسین صابر، علیرضا ظریف، علیرضا عطروش، احمد علامه دهر، سعید غلامی، جمشید کریمی، شهرام کریمی، محمدرضا کشاورزی، امید مشکسار، حسن مشکینفام، منوچهر معتبر، حسین میرزایی، مهرزاد نژند، حمیدرضا هیربد و غلام یونسی. آثار حجمی و مجسمه های هدایت الله یوسفی نیز در این بخش قرار دارند

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مشکین فام بخشی از موزه را کتابخانه آن دانست و گفت: کتابخانه موزه شامل صدها جلد کتاب و مجله های تخصصی است. بریده جراید در زمینه فعالیت های هنری، صدها کارت، بروشور، پوستر و کاتالوگ مربوط به رویدادهای هنری، آرشیو نوار، فیلم و سیدی شامل مصاحبه هایی با هنرمندان برجسته فارس و ایران، فیلم گزارش نمایشگاه ها و رویدادهای هنری، نشست ها و جلسات هنری و ادبی، فیلم زندگی و آثار هنرمندان بزرگ جهان، موزه ها و مراکز مهم هنری جهان از محتویات آن به شمار می رود. این درحالیست که دفتر مطالعات هنرهای تجسمی شامل شناخت هرچه بیشتر هنرمندان و آثار هنری گذشته و حال، تهیه گزارش، تهیه عکس، فیلم و نوار از هنرمندان و آثار آنها، تهیه جزوه و کاتالوگ برای استفاده علاقه مندان و هنرمندان، چاپ و انتشار آثار هنرمندان فارس به صورت کاتالوگ، کارت، بروشور، آلبوم و پوستر، ایجاد ارتباط با مراکز هنری داخل و خارج از کشور بخشی از موزه یادشده است.

مشکین فام با این حال از اتاق قدیمی موزه نام برد که در این بخش فضای یک اتاق قدیمی همراه با مبل ها، میز، بخاری، صندوقچه، ویترین، بشقاب های چینی قدیمی، جعبه های منبت کاری شده گلدان ها و…مربوط به خانواده مشکین فام قرار دارد.4

وی با اشاره به اینکه موزه هنرهای تجسمی مشکین فام در نوروز ۹۶ عنوان کرد: گردآوری چنین مجموعه نفیس و کمیابی طی بیش از ۵۰ سال بیانگر چیزی جز عشق به یادگارها، شخصیت ها و آثار فرهنگی و هنری این سرزمین نیست؛ مجموعه حاضر، از نظر تعدد و تنوع بخش های مربوط به یک دوره از تاریخ هنر معاصر بخشی از سرزمین ما، کم نظیر و حتی بی نظیر است. این موزه و محتویات آن بی شک می تواند پایه و اساس یک موزه واقعی، کم نظیر و درخور برای شهر شیراز و استان فارس باشد. این یک سرمایه ملی است. آرشیو ماندگار و ارزشمند موزه مشکین فام برای نسل های آینده به ودیعه خواهد ماند.

مدیر موزه مشکین فام شیراز که سال گذشته کتاب «سالهای شاعرانگی» را رونمایی کرد در پایان به خبرنگار مهر از تکمیل تریلوژی خود با انتشار کتاب های «سالهای از دست رفته» و «سالهای فراموشی» خبر داد.